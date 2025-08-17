İQTİSADİYYAT
Aİ ticarət sazişi danışıqlarında ABŞ-ın rəqəmsal qanuna təzyiqinə müqavimət göstərir
Aİ rəqəmsal qaydaları müdafiə etsə də, ABŞ ilə ticarət danışıqları tariflər və rəqəmsal qaydalar səbəbindən dayanıb
Rəqəmsal qanunlar üzrə mübahisələr (ABŞ-Aİ) / Reuters
17 avqust 2025 г.

"Financial Times"ın xəbərinə görə, Avropa İttifaqı (Aİ) keçən ay əldə edilmiş ticarət razılaşmasını rəsmiləşdirmək üçün hazırlanan gecikmiş bəyanatın son detallarını yekunlaşdırarkən, ABŞ-ın İttifaqın rəqəmsal qaydalarını hədəf almasına mane olmağa çalışır.

Qəzet yazıb ki, Aİ rəsmiləri ABŞ-ın rəqəmsal qaydaları da “qeyri-tarif maneələr” sırasına daxil etməsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarının birgə bəyanatın gecikməsinə səbəb olan amillərdən olduğunu bildirib.

Avropa İttifaqı, Ağ Ev və ABŞ Dövlət Departamenti isə şərh sorğusuna dərhal cavab verməyib.

"Financial Times"ın məlumatına görə, bu bəyanat Aİ Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen və ABŞ prezidenti Donald Trampın iyulda verdiyi açıqlamadan bir neçə gün sonra gözlənilirdi.

İyul razılaşması Aİ mallarının əksəriyyətinə 15 faiz idxal vergisi tətbiq etdi ki, bu da başlanışda təhdid edilənlərin yarısıdır. Bu, qlobal ticarətin təxminən üçdə birini təşkil edən iki müttəfiq arasında daha geniş ticarət müharibəsinin qarşısını almağa kömək etdi.

Qeyri-qanuni məzmunla mübarizə

ABŞ Aİ-nin Rəqəmsal Xidmətlər Aktı (DSA) ilə bağlı potensial güzəştlərə qapını açıq saxlamaq istədi. Vaşinqton iddia edir ki, tənzimləmə ifadə azadlığını məhdudlaşdırır və ABŞ texnologiya şirkətlərinə xərclər qoyur.

"Financial Times"ın məlumatına görə, Aİ Komissiyası bu qaydaların yumşaldılmasını “qırmızı xətt” adlandırıb.

Aİ-nin DSA-sı onlayn mühiti daha təhlükəsiz və ədalətli etməyə yönəlmiş əlamətdar qanundur. Bu, texnologiya nəhənglərini nifrət nitqi və uşaq istismarı da daxil olmaqla, qeyri-qanuni məzmunla mübarizədə daha çox məsuliyyət götürməyə məcbur edir.

Komissiya Trampın avqustun 15-nə kimi Aİ-nin ABŞ-a avtomobil ixracına qoyulan tarifi 27,5%-dən 15%-ə endirən sərəncam imzalayacağını gözləyirdi.

Bu barədə "Financial Times" yazıb ki, ABŞ rəsmisi bu addımın birgə bəyanat tamamlanana qədər təxirə salınacağını bildirib.

