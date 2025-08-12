DÜNYA
Pakistan ordusu Əfqanıstan sərhədində 50 terrorçunun zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb
Pakistan ordusu qonşu Əfqanıstan sərhədi boyunca terrorçuları və ayrı-seçkilik edənləri təmizləmək məqsədilə əməliyyat başladığını açıqlayıb
Pakistan əsgəri / Reuters
13 saat əvvəl

Pakistan ordusu rəsmi açıqlamasında bildirib ki, qonşu Əfqanıstanla sərhəd bölgəsində dörd gün davam edən əməliyyatlar nəticəsində 50 terrorçu zərərsizləşdirilib. Əməliyyatlar Çinin Kəmər və Yol Təşəbbüsü çərçivəsində mühüm layihələrin yerləşdiyi cənub-qərbdəki Bəlucistan bölgəsində həyata keçirilib.

Pakistan ordusunun avqustun 7-də başladığı əməliyyatlar zamanı həm terror təşkilatları, həm də ayrı-seçkilik qruplarının fəaliyyət göstərdiyi Bəlucistanda intensiv döyüşlər baş verib.

Ölənlərin sayı müstəqil mənbələr tərəfindən hələ təsdiqlənməyib.

