13 saat əvvəl
Pakistan ordusu rəsmi açıqlamasında bildirib ki, qonşu Əfqanıstanla sərhəd bölgəsində dörd gün davam edən əməliyyatlar nəticəsində 50 terrorçu zərərsizləşdirilib. Əməliyyatlar Çinin Kəmər və Yol Təşəbbüsü çərçivəsində mühüm layihələrin yerləşdiyi cənub-qərbdəki Bəlucistan bölgəsində həyata keçirilib.
Pakistan ordusunun avqustun 7-də başladığı əməliyyatlar zamanı həm terror təşkilatları, həm də ayrı-seçkilik qruplarının fəaliyyət göstərdiyi Bəlucistanda intensiv döyüşlər baş verib.
Ölənlərin sayı müstəqil mənbələr tərəfindən hələ təsdiqlənməyib.