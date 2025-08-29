“Microsoft”un avqustun 28-də yaydığı məlumatda bildirilib ki, bir gün əvvəl işdən azad olunan iki nəfərə əlavə olaraq Nisrin Caradat və Culius Şan adlı əməkdaşların da müqaviləsinə xitam verilib.
“No Azure for Apartheid” adlı etirazçı qrup avqustun 27-də yaydığı bəyanatda Anna Hattle və Riki Fameli adlı iki əməkdaşa işdən azad olunduqlarını bildirən səsli mesaj göndərildiyini açıqlamışdı. Qrupun sonrakı gün verdiyi əlavə açıqlamada isə Nisrin Caradat və Culius Şanın da işdən çıxarıldığı bildirildi. Onların hər ikisi son vaxtlar “Microsoft”un binası qarşısında çadır quraraq aksiyalarda iştirak edirdi.
Şirkət açıqlamasında bildirdi ki, işdən çıxarılmalar “şirkət siyasətlərinin ciddi şəkildə pozulması”ndan ötürü həyata keçirilib. “Microsoft” əlavə edib ki, son dövrdə keçirilən aksiyalar ciddi təhlükəsizlik narahatlığı yaradıb.
Fələstin tərəfdarı aksiyaçılar “Microsoft” şirkətindən İsraillə bütün əməkdaşlığı dayandırmağı və fələstinlilərə kompensasiya ödəməyi tələb edir.
Anna Hattle aksiya zamanı çıxışında deyib: “Biz buradayıq, çünki “Microsoft” İsrailə soyqırımı həyata keçirmək üçün lazım olan vasitələri təmin etməyə davam edir, eyni zamanda öz əməkdaşlarını bu həqiqət barədə aldadır və yanlış yönləndirir.”
Bu ay yayımlanan birgə media araşdırması, İsrail hərbi nəzarət qurumunun işğal altındakı İordan çayının qərb sahilində və mühasirədə olan Qəzzada yaşayan fələstinlilərin saysız-hesabsız telefon danışıqlarının qeydlərini saxlamaq üçün “Microsoft”un “Azure” bulud proqramından istifadə etdiyini üzə çıxarıb.
Məsələ ilə bağlı “Microsoft” yönəldilən sorğuya cavab olaraq deyib ki, məsələni araşdırmaq üçün “Covington & Burling LLP” hüquq şirkətinə müraciət edəcək.
Qeyd edək ki, İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi hücumların yaratdığı humanitar böhran getdikcə dərinləşir. Aclıqdan əziyyət çəkən fələstinlilərin, o cümlədən uşaqların görüntüləri dünya ictimaiyyətində güclü qəzəb doğurub. Bu səbəbdən bir çox şirkət və təhsil müəssisəsi İsraillə olan əlaqələrinə görə etiraz hədəfinə çevrilib.
Xatırladaq ki, İsrail 2023-cü ilin oktyabrından bəri Qəzzada həyata keçirdiyi hücumlarda əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla təxminən 63 min fələstinlini qətlə yetirib. Hücumlar bölgənin böyük hissəsini dağıntıya çevirib və əhalinin demək olar ki, hamısını didərgin salıb.