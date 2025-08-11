ABŞ-ın vitse-prezidenti bəyan edib ki, Vaşinqton qarşılıqlı məqbul razılaşma axtarır, lakin heç bir tərəf bundan məmnun olmayacaq.
Tramp administrasiyası liderlər arasında üçtərəfli görüş təşkil etməyə çalışarkən ABŞ-ın vitse-prezidenti J.D.Vens deyib ki, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar aparılacaq istənilən razılaşma “heç kəsi tam qane etməyəcək”.
"Həm ruslar, həm də ukraynalılar yəqin ki, sonda bu vəziyyətdən narazı olacaqlar" deyən Vens "Fox News" telekanalına verdiyi açıqlamada vurğulayıb ki, Tramp administrasiyası ukraynalıların və rusların qəbul edə biləcəyi, nisbi sülh içində yaşaya biləcəkləri və qətllərin dayandırılacağı danışıqlar yolu ilə həll yolu axtarır.
Vens diplomatik maneənin aşıldığını və prezident Donald Trampın Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşməyə razı saldığını deyib.
O, "Ən böyük darboğazlardan biri Vladimir Putinin Zelenski ilə heç vaxt görüşməyəcəyini söyləməsi idi. İndi də prezident bunu dəyişdirməyi bacarıb" deyib.
Vens bildirib ki, administrasiya indi üç liderin görüşməsi üçün qrafik üzərində işləyir. Tramp və Putin cümə günü ABŞ-ın Alyaska şəhərində keçiriləcək görüşdə müharibəni müzakirə edəcəklər.
Putinin Trampdan əvvəl Zelenski ilə görüşüb-görüşməməsi ilə bağlı suala Vens deyib ki, bunun “məhsuldar” olacağını düşünmürəm. Əsasən, mən düşünürəm ki, bu iki tərəfi bir araya gətirən şəxs Birləşmiş Ştatların prezidenti olmalıdır.
Putin avqustun 7-də verdiyi açıqlamada Zelenski ilə üçtərəfli görüşün əleyhinə olmadığını, lakin lazımi şəraitin yaradılmasının lazım olduğunu söyləyib. "NBC News" avqustun 10-da bildirib ki, Ağ Ev Ukrayna liderini Alyaskaya dəvət edə bilər.
Drone hücumları davam edir
Digər tərəfdən, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Tula vilayətində pilotsuz təyyarənin hücumu nəticəsində 2 nəfərin öldüyünü açıqlayıb.
Nazirlik hücumun Moskva və digər bölgələri də hədəf aldığını bəyan edib.
Tula qubernatoru Dmitri Milyaev "Telegram"da bildirib ki, Moskva vilayətinin şimalında yerləşən Tula vilayətində hücum nəticəsində iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi hava hücumundan müdafiə bölmələrinin avqustun 10-da gecə üç saat ərzində 27 Ukrayna pilotsuz təyyarəsini məhv etdiyini, onlardan 11-nin Tula vilayətində, birinin Moskva vilayətində, qalanlarının isə Rusiyanın cənub və qərbində dörd bölgədə olduğunu açıqlayıb.