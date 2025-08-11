İspaniyanın xarici işlər naziri bildirib ki, İsrailin Qəzzaya qarşı hərbi işğalının artması yalnız daha çox ölümə, daha çox əzab-əziyyətə, girovların azad edilməsinə daha da mane olmağa və Yaxın Şərqdə sabitliyin pozulmasına gətirib çıxaracaq.
İspaniyanın xarici işlər naziri İsrailin bölgədə hərbi işğalını pisləyib və bildirib ki, nə İspaniya, nə də Avropa İttifaqı Qəzzanın və ya İordan çayının qərb sahilinin birtərəfli ilhaqını “heç vaxt tanımayacaq”.
İspaniyanın RTVE telekanalına danışan Xose Manuel Albares "Mən dərhal reaksiya verdim və bunu birmənalı şəkildə qınadım: Nə biz, nə də Avropa İttifaqı bunu heç vaxt tanımayacağıq" deyib.
Albares Yaxın Şərqin hazırda ən çox ehtiyac duyduğu şeyin həm Fələstin, həm də İsrail xalqı üçün təhlükəsizlik olduğunu vurğulayaraq, "İsrailin Qəzzanı hərbi işğalının bu qədər genişləndirməsi yalnız daha çox ölüm, daha çox əzab gətirəcək, girovların azad edilməsini daha da çətinləşdirəcək və Yaxın Şərqdə sabitliyi daha da pozacaq" deyə xəbərdarlıq edib.
Albares “daimi atəşkəs, İsrailin Qəzzanı blokadasına son qoymağa, bu süni qıtlığa son qoymağa, genişmiqyaslı humanitar yardımın göstərilməsinə, bütün girovların dərhal azad edilməsinə və yekun sülhün həyata keçirilməsinə – iki dövlətli həllə” çağırıb.
Qeyd edək ki, İsrail 2023-cü ilin oktyabrından bu yana 61 mindən çox fələstinlinin ölümünə səbəb olan Qəzzada apardığı soyqırım müharibəsinə görə beynəlxalq ictimaiyyətin getdikcə artann qınanması ilə üzləşir. Bölgəni viran qoyan hərbi əməliyyatlar səbəbindən aclıqdan ölənlər də olur.
Avqustun 15-də ABŞ prezidenti Donald Tramp və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında gözlənilən görüşlə bağlı sualı cavablandıran Albares rəsmi Madridin sülhə doğru istənilən səmimi addımı dəstəklədiyini ifadə edərək, "hətta atəşkəsə gətirib çıxara biləcək yeni addımı belə" deyib.
Bununla belə, ispaniyalı nazir Rusiyanı mükafatlandıracaq hər hansı razılaşmaya qarşı xəbərdarlıq edib. "Bu ədalətsiz, əsassız müharibənin başlanğıcından bəri" İspaniyanın mövqeyinin dəyişmədiyini vurğulayan Albares "Suverenlik və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması"nın vacibliyini vurğulayaraq, "Ukrayna masada olmadan Ukrayna ilə bağlı heç bir qərar verilə bilməz" deyib.
"Bu müharibədə təcavüzkar mükafatlandırılarsa, bu müharibə Rusiyanın qələbəsi ilə başa çatarsa, sabah dünya daha da qeyri-sabitləşəcək", -deyə Albares bildirib və deyib ki, yalnız Ukrayna prezidenti Zelenski və Ukrayna hökuməti Ukraynanın gələcəyi haqqında danışmaq səlahiyyətinə malikdir.