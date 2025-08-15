SİYASƏT
Tramp: "Jurnalistlərin Qəzzaya buraxılmasına icazə verilməlidir"
ABŞ prezidenti müstəqil medianın soyqırımın hökm sürdüyü Qəzzaya girişi ilə bağlı çağırışları dəstəkləyib
Tramp: "Jurnalistlərin Qəzzaya buraxılmasına icazə verilməlidir"
Tramq jurnalistlər / AP
15 avqust 2025 г.

ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, jurnalistlərin mühasirədə olan Qəzzaya girərək humanitar vəziyyəti yerində görməsi və ordan xəbər yaymasından məmnun olacaq.

İsrail 2023-cü ilin oktyabrında soyqırım başlayandan bəri İsrail ordusunun müşayiəti olmadan xarici jurnalistlərin Qəzzaya daxil olmasını qadağan edib.

Avqustun 14-də jurnalistlərə açıqlama verən Tramp deyib: "Bunun olmasını istərdim. Jurnalistlərin Qəzzaya girməsi mənim üçün çox yaxşı olardı. Bilirsiniz, jurnalistika çox təhlükəli işdir, amma mən bunu görmək istərdim."

Bu bəyanatlar dünyanın hər yerindən 100-dən çox jurnalist, fotojurnalist və müharibə müxbirin Qəzzadakı qətliamı müstəqil şəkildə işıqlandıra bilməsi üçün “dərhal və maneəsiz” çıxış tələb edən petisiya imzaladığı ərizədən sonra verilib.

Mükafat qazanan müharibə fotoqrafı Andre Liohn tərəfindən "Hesabat vermək hüququ" təşəbbüsü çərçivəsində başlatılan petisiyanı "Sky News"dan Aleks Krouford, CNN-dən Kristian Amanpur və Klarissa Uord, Mehdi Həsən və tanınmış müharibə fotoqrafı Don Makkulin də daxil olmaqla qlobal xəbər kanallarının tanınmış simaları imzalayıb.

İmzalayan tərəflər İsraili xarici jurnalistlərin Qəzzaya sərbəst və şəffaf girişinə icazə verməyə çağırıb və bəyan ediblər ki, müharibənin əvvəlindən beynəlxalq mediaya qoyulan qadağa “ictimaiyyətin məlumat almaq hüququnun açıq şəkildə pozulmasıdır”.

Mətbuat azadlığı qrupları və humanitar təşkilatlar dəfələrlə İsraili məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağırıblar və xəbərdarlıq ediblər ki, Qəzzada müstəqil reportajın olmaması qlobal ictimaiyyəti məhdud, hərbi sanksiyaya məruz qalmış hekayələrdən və çoxu münaqişədə öldürülən az sayda yerli jurnalistin işindən asılı vəziyyətə salır.

