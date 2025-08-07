ABŞ dövlət katibi Marko Rubio deyib ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkofun Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşündən sonra Rusiyanın Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün hansı şərtləri qəbul edə biləcəyini daha yaxşı başa düşürlər.
Avqustun 6-da “Fox Business”ə müsahibə verən Marko Rubio deyib:
“Bu idarəetmənin işə başlamasından bəri bəlkə də ilk dəfə Rusiyanın müharibəni sona çatdırmaq üçün nə istədiyi barədə dəqiq məlumatımız var.”
Ağ Ev daha əvvəl Donald Trampın gələn həftə Vladimir Putinlə görüşə biləcəyini açıqlamışdı.
Ukrayna mənbəsinin məlumatına görə, bu mümkün zirvə görüşü Trampla Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında keçirilən telefon danışığında müzakirə olunub. Zirvə görüşündə NATO-nun Baş katibi, eləcə də Böyük Britaniya, Almaniya və Finlandiya liderləri də iştirak edəcək.
Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Levit bildirib ki, Rusiya tərəfi Trampla görüşmək istədiyini bildirib və ABŞ prezidenti həm Putin, həm də Zelenski ilə görüşə müsbət yanaşır. Tramp bu amansız müharibənin sona çatmasını arzulayır.
“New York Times” və CNN rəsmi mənbələrə istinadən bildiriblər ki, Donald Tramp gələn həftə Putinlə ikitərəfli görüş keçirəcək, daha sonra isə Rusiya lideri ilə Zelenskinin iştirakı ilə üçtərəfli zirvə görüşü planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Donald Tramp “Truth Social” platformasında etdiyi paylaşımda bu ifadələrə yer verib: “Böyük irəliləyiş əldə olunub! Görüşdən sonra bəzi avropalı müttəfiqlərimizə məlumat verdik. Hamı müharibənin sona çatdırılmalı olduğu mövzusunda həmfikirdir.”
Bir neçə dəqiqə sonra ABŞ-ın yüksək vəzifəli rəsmisi bildirib ki, “ikinci dərəcəli sanksiyaların” növbəti iki gün ərzində tətbiq olunma ehtimalı hələ də var.
Sanksiya təhlükəsi
Ağ Ev Rusiyaya qarşı hansı tədbirlərin görüləcəyini hələ rəsmi olaraq açıqlamayıb. Tramp isə daha əvvəl Rusiyanın Çin və Hindistan kimi əsas ticarət tərəfdaşlarına tariflər tətbiq edəcəyini bildirib.
Avqustun 6-da Donald Tramp Hindistandan gələn məhsullara gömrük rüsumlarının artırılması barədə göstəriş verib. Bunun səbəbi isə Yeni Dehlinin Rusiya neftini almağa davam etməsidir.
Bu addım Rusiya ixracatını zəiflətmək məqsədi daşısa da, beynəlxalq ticarətdə pozuntulara səbəb ola bilər.
D.Tramp daha əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında Moskvada aparılacaq danışıqların nəticəsini gözləmədən heç bir yeni iqtisadi sanksiya qərarı verməyəcəyini vurğulayıb.
“Nə olacağını görəcəyik. Biz bu qərarı bundan sonra verəcəyik’’,-deyə Donald Tramp vurğulayıb.