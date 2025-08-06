SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Donald Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderlərini Ağ Evdə qəbul edəcək
Bu barədə ABŞ rəsmisi "Reuters" agentliyinə müsahibəsində bildirib
Donald Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderlərini Ağ Evdə qəbul edəcək
/ AP
21 saat əvvəl

ABŞ prezidenti Donald Tramp avqustun 8-də Ermənistan və Azərbaycan liderlərini Ağ Evdə qəbul edəcək.

Bu barədə ABŞ rəsmisi "Reuters" agentliyinə açıqlama verib. Rəsmi cümə günü keçiriləcək görüşdə tərəflər arasında sülh razılaşmasının elan olunmasının mümkünlüyünü bildirib.

Danışıqlar barədə ilk məlumat yayan media orqanı isə "Washington Post" olub.

recommended

Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlər 1991-ci ildə Ermənistan ordusunun beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınan Qarabağ bölgəsini və Kəlbəcər də daxil olmaqla yeddi ətraf rayonu işğal etməsindən sonra gərginləşib.

Bu ərazilərin böyük hissəsi 2020-ci ilin payızında baş vermiş 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan tərəfindən azad edilib. 2023-cü ilin sentyabrında isə bölgədəki separatçı qüvvələrin təslim olmasından sonra Azərbaycan Qarabağ üzərində tam suverenliyini bərpa edib.

Ölkə liderləri sonuncu dəfə iyul ayında Əbu-Dabidə danışıqlar üçün görüşüblər.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us