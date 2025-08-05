SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Pakistan V.Zelenskinin “muzdlu döyüşçülər” iddiasını rədd etdi
Rəsmi İslamabad bəzi Pakistan vətəndaşlarının Rusiya tərəfində Ukraynaya qarşı döyüşdüyünə dair açıqlamanı “əsassız və uydurma” adlandırdı
Pakistan V.Zelenskinin “muzdlu döyüşçülər” iddiasını rədd etdi
Ukrayna / Reuters
5 avqust 2025 г.

Pakistan hökuməti Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin bəyanatına cavab olaraq bildirib ki, Pakistan vətəndaşlarının Rusiya tərəfində Ukraynaya qarşı döyüşdüyü barədə səsləndirilən iddiaların heç bir əsası yoxdur.

Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi avqustun 5-də yaydığı açıqlamada bu ittihamları “əsassız və uydurma” adlandıraraq qəti şəkildə təkzib edib.

“İndiyə qədər Ukrayna hökuməti tərəfindən Pakistan tərəfinə heç bir rəsmi müraciət təqdim olunmayıb və bu cür iddiaları dəstəkləyəcək hər hansı sübut təqdim edilməyib”, – deyə nazirliyin bəyanatında vurğulanıb.

recommended

Qeyd edək ki, V.Zelenski bu fikirləri avqustun 4-də Ukraynanın şimal-şərqində yerləşən cəbhə bölgəsinə səfəri zamanı səsləndirib. O, “X” platformasında paylaşdığı açıqlamada deyib: “Bu cəbhədə döyüşən əsgərlərimiz bildirirlər ki, Çin, Tacikistan, Özbəkistan, Pakistan və Afrika ölkələrindən gəlmiş muzdlu döyüşçülər düşmən sıralarında yer alıblar. Biz buna cavab verəcəyik.”

Rəsmi İslamabad isə cavabında bildirib ki, bu məsələ Ukrayna rəsmiləri ilə birbaşa şəkildə müzakirə olunacaq və məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama tələb ediləcək.

Eyni zamanda, Pakistan BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq Ukraynadakı münaqişənin dialoq və diplomatiya yolu ilə, sülh şəraitində həllinə sadiq qaldığını bir daha bəyan edib.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us