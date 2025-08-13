TÜRKİYƏ
Suriyanın xarici işlər naziri bu gün Türkiyədə səfərdə olacaq
Nazirin səfəri davam edən regional diplomatik fəaliyyətlər, Suriya və onun qonşuları ilə bağlı təhlükəsizlik, humanitar və...
Suriyanın xarici işlər naziri bu gün Türkiyədə səfərdə olacaq
Suriya xarici işlər naziri Əssad Həsən Əş-Şibani / AA
13 avqust 2025 г.

Rəsmi Ankara Əssad Həsən Əş-Şibaninin avqustun 13-də səfərini təsdiqləyib, lakin gündəmlə bağlı təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə, Suriya xarici işlər naziri Əssad Həsən Əş-Şibani bu gün (13 avqust 2025) Türkiyəyə səfər edəcək.

“Suriya xarici işlər naziri Əssad Həsən Əş-Şibani 13 avqust 2025-ci ildə Türkiyəyə səfər edəcək” ifadəsi ilə verilən açıqlamada səfərin gündəliyi ilə bağlı əlavə təfərrüatlar verilməyib.

Səfər davam edən regional diplomatik fəaliyyətlər, Suriya və onun qonşuları ilə bağlı təhlükəsizlik, humanitar və siyasi məsələlərlə bağlı gərgin müzakirələrin aparıldığı bir vaxta təsadüf edir.

