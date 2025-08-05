Ukraynanın Türkiyədəki səfiri Nəriman Cəlalov bildirib ki, Kiyev rəhbərliyi Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəyə səfər etməsi üçün hazırlıqlar aparır.
Səfir N.Cəlalov bu barədə avqustun 4-də “RBC-Ukrayna” xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə danışıb. O qeyd edib ki, Ukrayna tərəfi belə bir səfərin təşkili üçün fəal şəkildə çalışır. Əgər səfər baş tutarsa, bu, Rusiya ilə Ukrayna arasında 2022-ci ilin fevralında başlayan müharibədən bəri R.T.Ərdoğanın Kiyevə ilk səfəri olacaq.
Xatırladaq ki, prezident R.T.Ərdoğan sonuncu dəfə 2022-ci ilin avqustunda Ukraynanın Lvov şəhərinə işgüzar səfər etmişdi.
Nəriman Cəlalov səfir kimi etimadnaməsini təqdim etdiyi zaman ölkə başçısı R.T.Ərdoğanla apardığı danışıqlara istinadən deyib: “Prezident Volodimir Zelenski bu dəvəti şəxsən ünvanlayıb. Mən də ötən ay Türkiyə prezidenti ilə keçirdiyim görüş zamanı həmin dəvəti bir daha xatırlatdım.”
İqtisadi əməkdaşlıq
Ziyarətin baş tutması üçün ciddi səylər göstərilməsinin vacibliyini vurğulayan səfir, eyni zamanda bunun reallaşmasına mane olan bir çox amilin varlığını da qeyd edib. Onun sözlərinə görə, səfərin əsas gündəm mövzusu iki ölkə arasında imzalanmış sərbəst ticarət sazişinin ratifikasiyası ola bilər.
“Bu saziş bizim iş dünyamızın böyük bir qismi üçün çox önəmlidir. Amma artan rəqabət səbəbilə bəzi dairələrdə narahatlıq da yarada bilər. Lakin bu, siyasi xarakterli qərardır. Prezident V.Zelenski bu sazişin məhz R.T.Ərdoğanın səfəri zamanı təsdiqlənməsini təklif edib. Bu, həm güclü, həm də simvolik bir jest olar”, – deyə səfir əlavə edib.
Türkiyə rəsmiləri hələlik N.Cəlalovun bu açıqlamaları ilə bağlı hər hansı bir şərh verməyib.
Qeyd edək ki, Ankara rəhbərliyi Ukrayna ilə 2022-ci il fevralın 3-də imzalanmış sərbəst ticarət sazişini ötən ilin avqust ayında ratifikasiya edib.
Türkiyə eyni zamanda, münaqişənin ilk aylarında Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçilik rolunu öz üzərinə götürərək sülh danışıqlarına ev sahibliyi etmişdi. 16 may, 2 iyun və 23 iyul tarixlərində İstanbulda tərəflər arasında bir neçə mərhələli danışıqlar keçirilmişdi.