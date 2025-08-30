SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Aİ Rusiya Ukraynaya təzminat ödəyənə qədər bu ölkənin dondurulmuş aktivlərini geri verməyə bilər
Kaya Kallas Rusiyanın Aİ-dəki dondurulmuş aktivlərinin Ukraynaya təzminat ödənmədən geri verilməyəcəyini vurğulayıb
Aİ Rusiya Ukraynaya təzminat ödəyənə qədər bu ölkənin dondurulmuş aktivlərini geri verməyə bilər
Kaya Kallas / AP
30 avqust 2025 г.

Aİ-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Rusiyanın Ukraynaya dəyən zərərə görə təzminat ödəmədiyi müddətcə dondurulmuş aktivlərinin Moskvaya geri verilməsinin qeyri-mümkün olduğunu bildirib.

Kallas Kopenhagendə Aİ xarici işlər nazirlərinin toplantısı ərəfəsində jurnalistlərə açıqlama verib. O, "Hətta atəşkəs və ya sülh müqaviləsi olsa belə, Rusiya təzminatları ödəməyənədək Rusiyanın aktivlərinin geri verilməsi qətiyyən düşünülə bilməz" deyə vurğulayıb.

Aİ-nin məlumatına görə, Ukraynaya təcavüzü səbəbindən Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar çərçivəsində blok daxilində təxminən 210 milyard avro (245,85 milyard dollar) dəyərində Rusiya aktivləri dondurulub.

Ukrayna, Polşa və Baltikyanı ölkələr kimi bəzi Aİ üzvləri bu aktivləri tamamilə müsadirə edərək Kiyevin dəstəklənməsi üçün istifadə olunmasını tələb edirlər.

Tövsiyə edilən

Lakin bu tələblər Fransanın və Almaniyanın da daxil olduğu Aİ-nin əsas dövlətləri, eləcə də aktivlərin böyük hissəsini saxlayan Belçika tərəfindən rədd edilib.

Həmin ölkələr aktivlərin müsadirə edilməsinin hüquqi əsasının olmaya biləcəyini qeyd edərək, yalnız bu aktivlərdən gələcəkdə əldə olunacaq gəlirlərin Ukraynanın dəstəklənməsi üçün ayrılmasını təklif edirlər.

Diplomatlar Ukraynadakı müharibə başa çatdıqdan sonra bu fondların necə istifadə olunacağı ilə bağlı müzakirələrin artıq başladığını bildirirlər.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us