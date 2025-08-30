Aİ-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Rusiyanın Ukraynaya dəyən zərərə görə təzminat ödəmədiyi müddətcə dondurulmuş aktivlərinin Moskvaya geri verilməsinin qeyri-mümkün olduğunu bildirib.
Kallas Kopenhagendə Aİ xarici işlər nazirlərinin toplantısı ərəfəsində jurnalistlərə açıqlama verib. O, "Hətta atəşkəs və ya sülh müqaviləsi olsa belə, Rusiya təzminatları ödəməyənədək Rusiyanın aktivlərinin geri verilməsi qətiyyən düşünülə bilməz" deyə vurğulayıb.
Aİ-nin məlumatına görə, Ukraynaya təcavüzü səbəbindən Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar çərçivəsində blok daxilində təxminən 210 milyard avro (245,85 milyard dollar) dəyərində Rusiya aktivləri dondurulub.
Ukrayna, Polşa və Baltikyanı ölkələr kimi bəzi Aİ üzvləri bu aktivləri tamamilə müsadirə edərək Kiyevin dəstəklənməsi üçün istifadə olunmasını tələb edirlər.
Lakin bu tələblər Fransanın və Almaniyanın da daxil olduğu Aİ-nin əsas dövlətləri, eləcə də aktivlərin böyük hissəsini saxlayan Belçika tərəfindən rədd edilib.
Həmin ölkələr aktivlərin müsadirə edilməsinin hüquqi əsasının olmaya biləcəyini qeyd edərək, yalnız bu aktivlərdən gələcəkdə əldə olunacaq gəlirlərin Ukraynanın dəstəklənməsi üçün ayrılmasını təklif edirlər.
Diplomatlar Ukraynadakı müharibə başa çatdıqdan sonra bu fondların necə istifadə olunacağı ilə bağlı müzakirələrin artıq başladığını bildirirlər.