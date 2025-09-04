DÜNYA
Suriya Daxili İşlər Nazirliyi:''Dəməşqdə partlayış törədildi''
Məlumata görə, partlayış Dəməşqin Mezzeh rayonunda
Suriya Daxili İşlər Nazirliyi:''Dəməşqdə partlayış törədildi''
/ AA
4 sentyabr 2025 г.

Suriyanın paytaxtı Dəməşqin Mezzeh rayonunda partlayış baş verib. Bu barədə Suriya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, hücum zamanı təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları hədəf alınıb. Dəməşqdə təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdeh olan Osama Xair Ateh bildirib ki, partlayış əvvəlcədən yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunun işə salınması nəticəsində baş verib.

"Bölmələrimiz dərhal hadisə yerinə göndərilib və ərazi mühasirəyə alınıb. Terror aktını törədənlərin müəyyən olunması məqsədilə istintaq başladılıb", – deyə Osama Xair Ateh qeyd edib.

Nazirliyin verdiyi məlumata əsasən, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

Suriyanın rəsmi SANA xəbər agentliyi də hadisə ilə bağlı istintaqın davam etdiyini təsdiqləyib. Partlayış Suriya hakimiyyətinin ölkədə sabitliyi qorumağa çalışdığı bir dövrdə baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri bildiriblər ki, 3 sentyabrda baş verən hücumla bağlı aparılan istintaq çərçivəsində silahlı qruplaşmaların və ya ekstremist şəbəkələrin qalıqlarının mümkün iştirakı da araşdırılır.

Qeyd edək ki, hələlik heç bir qruplaşma hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.

