Tramp, Rubio və Vens Netanyahunun Qəzzanın bəzi hissələrini işğal etmək planına qarşı çıxmayaraq, oxşar mövqe nümayiş etdiriblər. İsrail qüvvələri hazırda blokadada olan ərazinin 75%-ni işğal edib.
ABŞ İsrailin Qəzzanı yenidən işğal edərək soyqırımı genişləndirmək planlarına səssiz dəstək təklif edib. ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, qərar İsrail liderlərinə aiddir.
Tramp avqustun 5-də İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun Qəzzanın dərinlərinə irəliləmə planını dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini soruşduqda "Bu, İsraildən asılıdır" cavabını verib.
ABŞ Dövlət Katibi Marko Rubio avqustun 8-də katolik yayımçı EWTN-ə verdiyi açıqlamada bu mövqeyini təkrarlayaraq, "Nəhayət, İsrailin təhlükəsizliyi üçün İsrailin nə etməli olduğuna yenə İsrail qərar verəcək" deyib.
Bəyanatlar atəşkəsi təmin etmək üçün əvvəlki vasitəçilik səylərindən geri çəkildiyini göstərir. Danışıqlar İsrailin barışmazlığı ucbatından iflasa uğradıqdan sonra Tramp administrasiyası İsrailin soyqırımı davam etdirmək strategiyasını mənimsəmiş kimi görünür.
ABŞ-ın vitse-prezidenti J.D.Vens bu mesajı avqustun 8-də Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Lammi ilə görüşündə təkrarlayıb. “Biz HƏMAS-ın bir daha günahsız İsrail vətəndaşlarına hücum edə bilməməsini təmin etmək istəyirik və inanırıq ki, buna HƏMAS-ın məhv edilməsi ilə nail olmaq lazımdır”, - deyə Vens bildirib.
Hərbi Nazirlər Kabinetinin təsdiqi
İsrailin Müharibə Kabineti avqustun 8-də Qəzza şəhəri və bir neçə qaçqın düşərgəsi də daxil olmaqla girovların saxlandığı güman edilən ərazilərə qurudan hücuma başlamaq qərarına gəlib.
İsrail hərbçiləri bu ərazilərin sakinlərinin məcburi təxliyəsi üçün yeni çağırışlar edərək, gərginliyin artması ilə bağlı narahatlıqları artırıblar. Beynəlxalq təzyiqlərə, o cümlədən Avropa və ərəb liderlərinin işğalın genişləndirilməsinə yenidən baxılması ilə bağlı xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, ABŞ İsrailin planlarına açıq şəkildə etiraz etməyib.
Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff keçən həftə Netanyahu ilə görüşüb. Danışıqların təfərrüatları açıqlanmasa da, səfər İsrailin soyqırımını genişləndirmək qərarından dərhal əvvəl baş verib.
ABŞ Qəzzaya humanitar yardımı artırmaq üçün İsrailə təzyiq edir, lakin israilli girovların azad edilməsini təmin etməyən istənilən razılaşmaya qəti şəkildə qarşıdır.
İsrail rəsmiləri Qəzzada 49 girov olduğunu, onlardan 27-nin öldüyünün təxmin edildiyini bildiriblər.
Digər tərəfdən, ABŞ-ın İsraildəki səfiri Mike Hukabee xarici liderlərin tənqidlərini rədd edərək İsrail rejimini müdafiə edib. Sosial şəbəkələrdəki paylaşımında Hukabee "Deməli, HƏMAS girovları aclıqdan öldürərkən İsrail təslim olmalı, sonra onlara yemək verməlidir?" ifadəsindən istifadə edib. O, təmkinlilik çağırışlarını İkinci Dünya Müharibəsi zamanı "nasistləri qidalandırmaq"la müqayisə edib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası
BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrailin Qəzza şəhərini işğal etmək qərarını avqustun 9-u yox, 10-u müzakirə edəcək. Diplomatik mənbələrdən "Anadolu" agentliyinə verilən məlumata görə, təcili toplantının tarixi dəyişdirilib.
Əvvəlcə şənbə gününə planlaşdırılan sessiya avqustun 10-na qədər təxirə salınıb və yerli vaxtla saat 10:00-da toplanacağı gözlənilir. Tarixin dəyişdirilməsi üçün heç bir səbəb göstərilməyib.
Mənbələr fövqəladə iclas tələbinin Böyük Britaniya, Danimarka, Fransa, Yunanıstan və Sloveniyadan gəldiyini bildirdi. Tələb Təhlükəsizlik Şurasının Panama (Şuranın hazırkı sədrliyi) və ABŞ istisna olmaqla, bütün üzvləri tərəfindən dəstəklənib.