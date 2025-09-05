Suriya prezidenti Əhməd Şəraa bildirib ki, ölkənin yenidən bərpasında mühüm rol oynayacaq Suriya İnkişaf Fondu rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb.
Suriyanın rəsmi SANA xəbər agentliyinin məlumatına görə, fondun açılışı ilə əlaqədar Dəməşq qalasında mərasim keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Əhməd Şəraa deyib:
“Bu gün Suriya İnkişaf Fondunun fəaliyyətə başladığını elan etmək üçün toplaşmışıq. Sizi devrilmiş rejimin dağıtdığı yerləri yenidən qurmaq və yandırılmış torpaqları yaşıl, firavan bir ölkəyə çevirmək üçün səxavətli ianələr verməyə dəvət edirik. Devrilmiş rejim iqtisadiyyatımızı məhv etdi, vəsaitlərimizi mənimsədi, evlərimizi dağıtdı, insanlarımızı qaçqın düşərgələrinə sürgün etdi. Bu gün isə biz Suriyamızın yaralarını sağaltmaq, xalqımızın dəstəyi ilə onu bərpa etmək, köçkün və qaçqınları vətənə qaytarmaq üçün bir araya gəlmişik.”
Əhməd Şəraa həmçinin bildirib ki, fond tam şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərəcək və strateji layihələrə ayrılan bütün vəsaitlər açıq şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
SANA-nın müxbirinin məlumatına görə, fondun fəaliyyətə başlamasından bir neçə dəqiqə sonra ianələrin həcmi 30 milyon dolları ötüb.
“Əl-İhbariyyə” telekanalı isə açıqlamadan təxminən bir saat sonra ianələrin 60 milyon dolları keçdiyini bildirib.
Qeyd edək ki, 25 ilə yaxın Suriyanın lideri olmuş Bəşər Əsəd 2024-cü ilin dekabrında Rusiyaya qaçaraq 1963-cü ildən hakimiyyətdə olan “Baas” rejiminin sonunu gətirib.
Yanvar ayında isə şəriətin rəhbərlik etdiyi yeni keçid hökuməti formalaşıb.