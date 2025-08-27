SİYASƏT
2 dəqiqə oxuma
Tramp Rusiyanın Zelenskinin legitimliyinə şübhələrini “şou” adlandırıb
Tramp Rusiyanın Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin legitimliyini şübhə altına alan son bəyanatlarını “şou” adlandıraraq, onları əhəmiyyətsiz adlandırıb
Tramp Rusiyanın Zelenskinin legitimliyinə şübhələrini “şou” adlandırıb
Tramp / AP
27 avqust 2025 г.

ABŞ prezidenti "Onların nə dedikləri önəmli deyil. Hamı özünü göstərir. Bunların hamısı boşboğazlıqdır" deyərək sülh danışıqlarının bu il keçirilə biləcəyini bildirib.

ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiyanın Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin legitimliyini şübhə altına alan son bəyanatlarını “şou” adlandıraraq, onları əhəmiyyətsiz adlandırıb.

Tramp Ağ Evdə Nazirlər Kabinetinin üç saatdan çox davam edən iclasından sonra jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında "Nə dediklərinin əhəmiyyəti yoxdur. Hamı özünü nümayiş etdirir. Bunların hamısı boşboğazlıqdır" deyib.

Tramp avqustun 24-də Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Zelenskinin konstitusiya legitimliyinə şübhələrini ifadə edən şərhlərinə cavab verib.

Lavrov "NBC News" telekanalına deyib: “(Rusiya prezidenti Vladimir) Putin sammitin gündəliyi hazır olanda Zelenski ilə görüşməyə hazırdır”.

“Legitimlik ayrı məsələdir”

Tövsiyə edilən

Lavrov qeyd edib ki, "Biz onu (Zelenskini) rejimin faktiki rəhbəri kimi tanıyırıq və onunla bu statusda görüşməyə hazırıq. Bununla belə, hüquqi sənədlərin imzalanmasına gəlincə... bizə hər kəsin Ukrayna Konstitusiyasına görə, imzalayan şəxsin legitim olduğunu və cənab Zelenskinin hal-hazırda belə olmadığını açıq şəkildə bildirməsinə ehtiyacımız olacaq".

Lavrov həmçinin bildirib ki, Putin Trampla son telefon danışığında Moskvanın Kiyevlə birbaşa sülh danışıqlarını bərpa etməyə hazır olduğunu çatdırıb, lakin Putin və Zelenski arasında yüksək səviyyəli sammitə “çox yaxşı hazırlaşmağın” lazım olacağı barədə xəbərdarlıq edib.

Avqustun 15-də Alyaskada Putinlə görüşü zamanı Tramp təklif edib ki, Rusiya və Ukrayna liderləri müharibəyə son qoymaq məqsədilə birbaşa sülh danışıqları üçün görüşə bilərlər.

Avqustun 26-da Nazirlər Kabinetinin iclasında Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff münaqişə ilə bağlı danışıqların bu həftə aparılacağını bəyan edib və müharibənin ilin sonuna qədər bitəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

Zelenski isə Kiyevin Rusiya tərəfi ilə belə bir sammitə ev sahibliyi edə biləcək ölkələrlə əlaqə saxladığını qeyd edib.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us