DÜNYA
1 dəqiqə oxuma
Kreml: Alyaska danışıqları nəticə verərsə, Ukrayna üzrə üçtərəfli sammit mümkündür
Kreml Alyaskada keçiriləcək Ukrayna sammiti öncəsi Vladimir Putin və Donald Tramp arasında danışıqların nəticə verəcəyi təqdirdə üçtərəfli görüşün mümkün ola biləcəyini açıqlayıb
Kreml: Alyaska danışıqları nəticə verərsə, Ukrayna üzrə üçtərəfli sammit mümkündür
Tramp-Zelenski-Putin / AP
16 avqust 2025 г.

Rusiyanın "İnterfaks" xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Kreml Alyaskada keçiriləcək Ukrayna sammiti öncəsi Vladimir Putin və Donald Tramp arasında danışıqların nəticə verəcəyi təqdirdə üçtərəfli görüşün mümkün ola biləcəyini açıqlayıb.

Rusiya dövlət mediasının məlumatına görə, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov avqustun 15-i bildirib ki, Rusiya və ABŞ liderləri arasında görüş 6-7 saat davam edə bilər və planlaşdırılan özəl iclaslarda liderlərin köməkçiləri də iştirak edəcək.

Tövsiyə edilən

Rusiyanın RİA xəbər agentliyi Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi Kiril Dmitriyevin görüşdən əvvəl atmosferin "sərt" olduğunu bildirib. İnvestisiya və iqtisadi əməkdaşlığa cavabdeh olan Dmitriyev Putin və Trampın təkcə Ukraynanı deyil, ABŞ-Rusiya münasibətlərinin bütün aspektlərini müzakirə edəcəklərini və danışıqların əlaqələri bərpa etmək məqsədi daşıdığını bildirib.

Ankoricdəki Elmendorf-Riçardson Birgə bazasında baş tutan kritik görüş, ABŞ-ın o vaxtkı prezidenti Co Baydenin 2021-ci ilin iyununda Cenevrədə Putinlə görüşündən sonra hazırkı ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında ilk birbaşa görüş oldu.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us