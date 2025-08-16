Rusiyanın "İnterfaks" xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Kreml Alyaskada keçiriləcək Ukrayna sammiti öncəsi Vladimir Putin və Donald Tramp arasında danışıqların nəticə verəcəyi təqdirdə üçtərəfli görüşün mümkün ola biləcəyini açıqlayıb.
Rusiya dövlət mediasının məlumatına görə, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov avqustun 15-i bildirib ki, Rusiya və ABŞ liderləri arasında görüş 6-7 saat davam edə bilər və planlaşdırılan özəl iclaslarda liderlərin köməkçiləri də iştirak edəcək.
Rusiyanın RİA xəbər agentliyi Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi Kiril Dmitriyevin görüşdən əvvəl atmosferin "sərt" olduğunu bildirib. İnvestisiya və iqtisadi əməkdaşlığa cavabdeh olan Dmitriyev Putin və Trampın təkcə Ukraynanı deyil, ABŞ-Rusiya münasibətlərinin bütün aspektlərini müzakirə edəcəklərini və danışıqların əlaqələri bərpa etmək məqsədi daşıdığını bildirib.
Ankoricdəki Elmendorf-Riçardson Birgə bazasında baş tutan kritik görüş, ABŞ-ın o vaxtkı prezidenti Co Baydenin 2021-ci ilin iyununda Cenevrədə Putinlə görüşündən sonra hazırkı ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında ilk birbaşa görüş oldu.