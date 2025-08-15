İDMAN
1 dəqiqə oxuma
X.Çimayev UFC-319-da çempionluğu rəqibi Du Plessisin əlindən almağa hazırlaşır
UFC orta çəki çempionu Drikus du Plessis UFC-319-un əsas qarşılaşmasında həm rəqibi Xamzat Çimayev, həm də ona qarşı olan tamaşaçı kütləsi ilə mübarizə aparacaq
X.Çimayev UFC-319-da çempionluğu rəqibi Du Plessisin əlindən almağa hazırlaşır
UFC / Reuters
15 avqust 2025 г.

2024-cü ilin yanvarında Şon Striklandı və İsrail Adesanyanı məğlub edərək çempionluq kəmərini qazanan cənubi afrikalı idmancı Drikus du Plessis ABŞ-da 2023-cü ildən bəri ilk dəfə döyüşə çıxacaq. O, bu qarşılaşmada çeçen əsilli rusyalı idmancı Xamzat Çimayev ilə qarşılaşacaq.

Yenilməz rekordla (14-0 MMA) çıxış edən rusyalı idmançıya qarşı mərc şirkətlərində zəif tərəf kimi göstərilən Du Plessis (23-2 MMA), döyüş öncəsi keçirilən təqdimat mərasimində səslənən tənqidlərə sakit reaksiya verməyə çalışsa da, bu, asan olmayıb.

Qeyd edək ki, UFC iyun 2019-dan sonra ilk dəfə Çikaqoda keçiriləcək və bu, 2008-ci ildən bəri İllinoys ştatında keçirilən üçüncü orta çəki çempionluq qarşılaşması olacaq. Du Plessis yanvar ayında Ş.Striklandı məğlub etdikdən sonra üçüncü dəfə titulunu müdafiə edəcək.

Avqustda UFC-315-də İ.Adesanyanı məğlub edən, fevralda isə UFC-312-də Ş.Striklandı yenidən geridə qoyan çempion deyib ki, o, ən güclülərlə döyüşmək üçün buradadır.

Tövsiyə edilən

X.Çimaev isə ona dəstək verən tamaşaçıların reaksiyalarından istifadə edərək soyuqqanlılığını qoruyub, amma döyüş gecəsi üçün iddialı açıqlama verərərk deyib: “Afrika bu kəməri bir daha əsla görməyəcək. Üzr istəyirəm, uşaqlar.”

Orta çəki qarşılaşması, 13 döyüşlük turnirin əsas tədbiri olacaq və “ESPN+”da yerli vaxtla saat 22:00-da yayımlanacaq.

Xatırladaq ki, UFC turnirinin “Fight Night” mərhələsi 2025-ci il iyun ayında Bakıda Kristal Zalda keçirilmişdi.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us