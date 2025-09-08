Yaponiyanın keçmiş xarici işlər naziri Toşimitsu Motegi baş nazir Şiqeru İşibanın istefa qərarından sonra hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) liderlik yarışına qatılmaq niyyətini açıqlayıb. Bu barədə məlumatı NHK yayım orqanı yayıb.
Partiyanın keçmiş baş katibi olan Motegi bildirib ki, həm hökumətdə, həm də partiyada topladığı təcrübədən istifadə edərək ölkəsinə xidmət etmək istəyir.
Baş nazir İşiba partiyasının ardıcıl seçki məğlubiyyətlərinə görə üzərinə düşən məsuliyyəti qəbul edərək, bazar günü istefa verdiyini bəyan edib. Xüsusilə, LDP-nin rəhbərlik etdiyi hakim koalisiyanın iyul ayında keçirilən seçkilərdə Müşavirlər Palatasında çoxluğu itirməsi və 2024-cü ilin oktyabrında Nümayəndələr Palatasına növbədənkənar seçkilərdə daha bir məğlubiyyət yaşaması partiya daxilində ciddi narazılıq yaradıb. Bu nəticələr LDP-nin 1955-ci ildən bəri ilk dəfə hər iki palatada azlıqda qalmasına səbəb olub.
Mövcud vəziyyət fonunda bəzi LDP üzvləri partiyanın yenidən təşkilatlanması prosesinə sıravi üzvlərin də cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulayır. Onlar təkcə parlament üzvlərinin deyil, sıravi partiya üzvlərinin də səslərinin eşidilməsinə çağırırlar.
Motegi ilə yanaşı, digər yüksək vəzifəli LDP üzvlərinin də partiya liderliyinə namizəd olmağı planlaşdırdığı bildirilir. LDP baş katibi Hiroşi Moriyama isə qeyd edib ki, partiya üzvlərinin birbaşa qərarvermə prosesinə cəlb olunmasının yollarını araşdırmaq olduqca vacibdir.