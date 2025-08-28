Hollivudun tanınmış simaları Bred Pitt, Xoakin Feniks, Runi Mara, Conatan Qleyzer və Alfonso Kuaron “The Voice of Hind Rajab” (Hind Rəcəbin Səsi) adlı filmin ərsəyə gəlməsinə dəstək verib. Bu addım, Qəzzada yaşanan dramı 3 sentyabrda Venesiya Film Festivalındakı dünya premyerası öncəsi daha da ön plana çıxarıb.
Film 2024-cü il yanvar ayında ailəsi Qəzza şəhərindən qaçarkən İsrail qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində güllələnmiş avtomobilin içindən Qızıl Aypara könüllülərinə zəng edən altı yaşlı Hind Rəcəbin son saatlarını canlandırır. Ekran əsəri, xilasedicilər ona çatmağa çalışarkən Hindin telefon vasitəsilə etdiyi kömək çağırışlarının səs yazılarına əsaslanır.
Qeyd edək ki, bu hadisədən sonra Hind maşının içərinsində ölü şəkildə tapılmışdı.
İsrail həmin vaxt ərazidə hərbçilərinin olmadığını iddia etsə də, “The Washington Post” və “Sky News” tərəfindən aparılan müstəqil araşdırmalar bölgədə İsrail tanklarının mövcudluğunu təsdiqləyib. “Əl-Cəzirə” isə ailənin avtomobilində 335 güllə izini qeydə alıb.
Ötən il “Four Daughters” filmi ilə Oskar mükafatına namizəd göstərilən Ben Haniya deyib: “Bir uşağın kömək çağırışına heç kimin cavab vermədiyi bir dünyanı qəbul edə bilmərəm. Kino yaddaşı qoruya bilər. Kino unutqanlığa müqavimət göstərə bilər. Hind Rəcəbin səsi eşidilməlidir”.
Filmin istehsalı Nadim Şeyxruha (Mime/Tanit Films), Odessa Rey (RaeFilm Studios) və Ceyms Uilsona (JW Films) məxsusdur. “The Party Film Sales” Avropa üzrə yayım hüquqlarını təmin etdiyini, “CAA Media Finance” Şimali Amerikada distribusiya işlərini öz öhtəliyinə götürdüyü bildirilir.
Xatırladaq ki, Venesiya premyerası Qəzzadakı müharibənin festivalın gündəmini üstələdiyi bir dövrdə baş tutacaq.
82-ci Venesiya Film Festivalı bu həftə Hollivud ulduzlarının ənənəvi qırmızı xalça yürüşü ilə açılıb. Qəzzadakı soyqırım festivalın həm qabağında, həm də arxa fonunda diqqət mərkəzində olub. Fələstin tərəfdarı etirazçılar Lido adasında toplaşaraq İsrailin qətliamını dayandırmağa çağırış ediblər. Keçirilən tədbirdə film istehsalçıları və sənətçilər isə fələstinlilərin üzləşdiyi acılara diqqət çəkiblər.