Türkiyənin İzmir şəhərində polis bölməsinə edilən silahlı hücum nəticəsində iki polis əməkdaşı şəhid olub, daha ikisi isə yaralanıb.
Hadisə İzmirin Balçova rayonunda yerləşən Salih İşgören Polis Bölməsində baş verib. Tüfənglə atəş açan şəxsin 16 yaşlı E.B. olduğu müəyyən edilib. Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya sosial media hesabında etdiyi paylaşımda Balçova Polis Bölməsinə edilən xain hücum zamanı iki polis əməkdaşının şəhid olduğunu, ikisinin isə yaralandığını bildirib. O, qeyd edib ki, yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır.
Nazir həmçinin qeyd edib ki, hücumu törədən 16 yaşlı E.B. hadisə yerində saxlanılıb.
Yaralı polis əməkdaşı Dokuz Eylül Universiteti Araşdırma və Tətbiq Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Türkiyənin ədliyyə naziri Yılmaz Tunç da hadisə ilə bağlı paylaşım edərək İzmir Respublika Baş Prokurorluğunun dərhal istintaqa başladığını bildirib. Onun sözlərinə görə, iş üzrə iki baş prokuror müavini və altı prokuror təyin olunub.
Yerli KİV-lərin verdiyi məlumata əsasən, hücumdan sonra ərazidə genişmiqyaslı təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib. İzmir Böyükşəhər Bələdiyyə Başçısı Cəmil Tuqay da hadisəni qınayaraq şəhid olan polis əməkdaşlarının ailələrinə başsağlığı verib.