Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz könüllülər koalisiyasının iclasından sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsində davamlı sülhün bərqərar olması üçün Türkiyənin hər sahədə aparıcı rol oynamağa hazır olduğunu açıqlayıb.
Cevdet Yılmaz Türkiyənin “NSosyal” sosial media platformasında etdiyi paylaşımda iclasa artıq beşinci dəfədir onlayn qaydada qatıldığını bildirib.
Cevdet Yılmaz paylaşımında bu ifadələrə yer verib: “Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun ev sahibliyi etdiyi toplantıda ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə Ukraynada ədalətli və davamlı sülhün əldə edilməsi üçün diplomatik səylər müzakirə edildi. Türkiyə olaraq davamlı sülhün bərqərar olması və tərəflər arasında diplomatiya və dialoqun prioritet olması üçün hər sahədə aparıcı rol oynamağa hazır olduğumuzu bir daha bildiririk. Ədalətli və davamlı sülh əldə olunana qədər diplomatik prosesə bütün imkanlarımızla töhfə verməyə davam edəcəyik.”
Qeyd edək ki, ötən ay Alyaskada ABŞ prezidenti Donald Tramp və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında Ukrayna böhranı ilə bağlı görüş keçirilib. Görüşdən sonra atəşkəsin təmin edilməsi və Vladimir Putinlə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında görüşün təşkili üçün səylər davam edir.
Həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə dostluq münasibətlərinə malik olan Türkiyə 2022-ci ilin fevralında başlayan müharibənin sona çatması üçün göstərilən səylərdə özünəməxsus və aktiv rol oynayır.