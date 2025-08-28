Rusiyanın raket və pilotsuz uçuş aparatları (PUA) paytaxt Kiyevdəki yaşayış binalarını hədəf alıb. Bu hücumlar nəticəsində təxminən12 nəfər həyatını itirib, 48 adam isə yaralanıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bu hücumu sülh danışıqlarına açıq hörmətsizlik kimi dəyərləndirib.
Kiyev Şəhər Hərbi İdarəsi (KMVA) ölən və yaralananların sayını təsdiqləyib. KMVA rəhbəri Timur Tkaçenko açıqlamasında ölənlərin sayının 12-yə çatdığını, aralarında 2, 14 və 17 yaşlarında üç uşağın da olduğunu bildirib. O, məsələylə bağlı “Telegram” hesabında yazıb: “Düşmən hücumu nəticəsində həlak olanların sayı 12-yə yüksəlib. Təəssüf ki, onların arasında üç uşaq da var.”
Kiyev Şəhər Prokurorluğu isə hücumun təsirlərinin paytaxtın səkkiz rayonunda qeydə alındığını açıqlayıb. Bu rayonlara Darnıtski, Dneprovski, Solomyanski, Şevçenkivski, Qolosiyivski, Obolonski, Svyatoşinski və Desnyanski daxildir.
Darnıtski rayonunda beşmərtəbəli yaşayış binasının bir hissəsi çöküb, dağıntılar altında qalanların axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir. Ətrafdakı hündürmərtəbəli binaların şüşələri sınıb, avtomobillərə ziyan dəyib, şəxsi mülklərdə dağıntılar qeydə alınıb.
Səhər saatlarında şəhər sakinləri və fövqəladə hallar əməkdaşları küçələrdə şüşə qırıqlarını və bina dağıntılarını təmizləyiblər. AFP müxbiri Kiyevin mərkəzindəki hücum nöqtəsində beşmərtəbəli binanın ortasında nəhəng krater əmələ gəldiyini bildirib. V.Zelenskinin paylaşdığı görüntülərdə binanın iki yerə bölündüyü görünür.
V.Zelenskinin reaksiyası
Prezident V.Zelenski sosial şəbəkədə yazdığı açıqlamada deyib: “Rusiya danışıqlar əvəzinə ballistik raketləri seçir. Müharibəni bitirmək əvəzinə öldürməyə davam etməyi üstün tutur. Bu, Rusiyanın hələ də qorxmadığını göstərir.”
V.Zelenski Ukraynanın müttəfiqlərindən daha sərt reaksiya tələb edərək yeni sanksiyalara çağırış edib. O, həmçinin Rusiyanın müttəfiqi Çin və Avropa İttifaqına üzv Macarıstanı da Moskva rəhbərliyinə qarşı daha qətiyyətli mövqe tutmağa dəvət edib.
“Diplomatiya üçün onlarla imkan əldən verilib. Rusiya hər hücuma və bu müharibənin hər gününə görə cavab verməlidir”, – deyə przident V.Zelenski vurğulayıb.