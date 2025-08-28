SİYASƏT
2 dəqiqə oxuma
Rusiyanın Kiyevə raket hücumunda 12 nəfər həlak olub
Paytaxtın səkkiz rayonunda dağıntılar qeydə alınıb, ölənlər arasında üç uşaq da var
Rusiyanın Kiyevə raket hücumunda 12 nəfər həlak olub
Kiyev / AP
28 avqust 2025 г.

Rusiyanın raket və pilotsuz uçuş aparatları (PUA) paytaxt Kiyevdəki yaşayış binalarını hədəf alıb. Bu hücumlar nəticəsində təxminən12 nəfər həyatını itirib, 48 adam isə yaralanıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bu hücumu sülh danışıqlarına açıq hörmətsizlik kimi dəyərləndirib.

Kiyev Şəhər Hərbi İdarəsi (KMVA) ölən və yaralananların sayını təsdiqləyib. KMVA rəhbəri Timur Tkaçenko açıqlamasında ölənlərin sayının 12-yə çatdığını, aralarında 2, 14 və 17 yaşlarında üç uşağın da olduğunu bildirib. O, məsələylə bağlı “Telegram” hesabında yazıb: “Düşmən hücumu nəticəsində həlak olanların sayı 12-yə yüksəlib. Təəssüf ki, onların arasında üç uşaq da var.”

Kiyev Şəhər Prokurorluğu isə hücumun təsirlərinin paytaxtın səkkiz rayonunda qeydə alındığını açıqlayıb. Bu rayonlara Darnıtski, Dneprovski, Solomyanski, Şevçenkivski, Qolosiyivski, Obolonski, Svyatoşinski və Desnyanski daxildir.

Darnıtski rayonunda beşmərtəbəli yaşayış binasının bir hissəsi çöküb, dağıntılar altında qalanların axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir. Ətrafdakı hündürmərtəbəli binaların şüşələri sınıb, avtomobillərə ziyan dəyib, şəxsi mülklərdə dağıntılar qeydə alınıb.

Səhər saatlarında şəhər sakinləri və fövqəladə hallar əməkdaşları küçələrdə şüşə qırıqlarını və bina dağıntılarını təmizləyiblər. AFP müxbiri Kiyevin mərkəzindəki hücum nöqtəsində beşmərtəbəli binanın ortasında nəhəng krater əmələ gəldiyini bildirib. V.Zelenskinin paylaşdığı görüntülərdə binanın iki yerə bölündüyü görünür.

Tövsiyə edilən

 

V.Zelenskinin reaksiyası

Prezident V.Zelenski sosial şəbəkədə yazdığı açıqlamada deyib: “Rusiya danışıqlar əvəzinə ballistik raketləri seçir. Müharibəni bitirmək əvəzinə öldürməyə davam etməyi üstün tutur. Bu, Rusiyanın hələ də qorxmadığını göstərir.”

V.Zelenski Ukraynanın müttəfiqlərindən daha sərt reaksiya tələb edərək yeni sanksiyalara çağırış edib. O, həmçinin Rusiyanın müttəfiqi Çin və Avropa İttifaqına üzv Macarıstanı da Moskva rəhbərliyinə qarşı daha qətiyyətli mövqe tutmağa dəvət edib.

“Diplomatiya üçün onlarla imkan əldən verilib. Rusiya hər hücuma və bu müharibənin hər gününə görə cavab verməlidir”, – deyə przident V.Zelenski vurğulayıb.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us