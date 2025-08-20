SİYASƏT
ABŞ nümayəndəsi: "Rusiya Tramp-Putin Alyaska danışıqlarında “demək olar ki, dərhal” güzəştə getdi"
Sülh səyləri Tramp və Putin arasındakı görüşdən və Vaşinqtonda Tramp, Zelenski və Avropa liderləri arasındakı növbəti görüşdən sonra irəli mərhələyə çatdı
Tramp-Putin / DPA
20 avqust 2025 г.

Tramp və Putin arasındakı görüşdən sonra ABŞ Prezidentinin ukraynalı həmkarı Zelenski və avropalı liderlərlə Vaşinqtonda keçirdiyi toplantıdan sonra sülh cəhdlərinin irəli mərhələyə çatdığı bildirilib.

ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff vurğulayıb ki, keçən həftə ABŞ prezidenti Donald Tramp və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında Alyaskada keçirilən yüksək səviyyəli görüş zamanı Rusiya rəsmiləri “demək olar ki, dərhal” güzəştə gediblər.

Vitkoff avqustun 19-da "FOX News" telekanalına verdiyi açıqlamada deyib: "Alyaskada keçirilən ilk görüşdə Rusiya tərəfi demək olar ki, dərhal güzəştə getdi. Bu güzəştlərin əldə edilməsinin bir hissəsi rusların daha sülh tərəfdarı mövqe tutmağa hazır olub-olmadığını yoxlamaq idi".

Vitkoff güzəştlərin heç bir təfərrüatını açıqlamayıb.

Vitkoff bildirib ki, Ankoricdə keçirilən danışıqlarda əsas diqqət müvəqqəti atəşkəsdən daha çox uzunmüddətli sülh sazişinin əldə edilməsinə yönəlib.

O deyib: "Biz orada kifayət qədər uzun müddət qaldıq, çünki sülh sazişinin əldə edilməsində real irəliləyiş əldə etmişik. Atəşkəs razılaşması ona bütün elementləri daxil etmədiyiniz zaman çox asanlıqla pozula bilər".

Vitkoff əlavə edib ki, "Prezident sülh müqaviləsi üçün ilkin şərtlərin bir çoxunun Alyaskada keçirilən bu görüşdə razılaşdırıldığını hiss etdi, bəs niyə tam sülh sazişi əldə etməyək?".

Yayılan xəbərə görə, əsas çatışmazlıqlar arasında potensial ərazi mübadiləsi və Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri var. Kiyev və Avropa liderləri iddia edirlər ki, sülh sazişinə aparan istənilən yol ilk növbədə atəşkəsdən başlamalıdır, ABŞ və Rusiya isə tam hüquqlu sülh razılaşmasına çağırır.

