Əfqanıstanın qərbində Herat şəhəri yaxınlığında baş verən dəhşətli yol qəzasında ölənlərin sayı 76-ya yüksəlib. Herat vilayəti hökumət rəsmisi Məhəmməd Yusif Sadi avqustun 20-də (bu gün) verdiyi açıqlamada deyib: “Hadisədə 76 vətəndaşımız həyatını itirdi, 3 nəfər isə ağır yaralanıb.”
Onun sözlərinə görə, qəza zamanı İrandan yeni qayıdan əfqan miqrantlarını aparan avtobus bir motosiklet və yanacaq daşıyan tanker ilə toqquşub, daha sonra baş verən yanğın çoxsaylı insanın həlak olmasına səbəb olub.
Əfqanıstan dövlətə xəbər agentliyi “Baxtar” hadisəni son illərin ən faciəli qəzası adlandırıb.
Qeyd edək ki, Əfqanıstanda on illərdir davam edən müharibələr səbəbindən yolların zədələnməsi, magistrallarda sürücülərin ehtiyatsız davranışı və yol hərəkəti qaydalarının yetərincə tətbiq edilməməsi səbəbindən tez-tez ağır qəzalar baş verir.
Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında ölkənin mərkəzi bölgəsində bir yanacaq tankeri və yük maşınının da qarışdığı iki avtobus qəzasında təxminən 52 nəfər həyatını itirmişdi.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə, bu ilin əvvəlindən bəri İran və Pakistandan təxminən 1,5 milyon nəfər Əfqanıstana geri dönüb. Hər iki ölkə on illərdir sığınacaq verdiyi əfqan miqrantlarını ölkədən çıxarmağa çalışır.