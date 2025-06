Presidentja sllovene Natasha Pirc Musar tha se kujtimi i gjenocidit të Srebrenicës nuk është vetëm trishtim, "por detyrimi ynë", duke njoftuar se do të marrë pjesë në përkujtimoren dhe funeralin kolektiv në Potoçari më 11 korrik.

"Nga kjo vuajtje e madhe, të gjithë kemi detyrë të nxjerrim një mësim se paqja, toleranca dhe respekti për dinjitetin e çdo qenieje njerëzore nuk janë të vetëkuptueshme, por duhet të ndërtohen dhe mbrohen me vetëdije çdo ditë. Kujtimi i Srebrenicës nuk është vetëm trishtim, por detyrimi ynë", tha ajo pas një takimi me përfaqësuesit e Shoqatës së Lëvizjes së Nënave të Enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës dhe Shoqatës së Viktimave dhe Dëshmitarëve të Gjenocidit të martën në Lubjanë. Takimi u mbajt me rastin e 30-vjetorit të gjenocidit të Srebrenicës dhe u theksua rëndësia e ruajtjes së kujtesës së krimeve të gjenocidit, të cilat nuk duhet të përsëriten kurrë.

Pirc Musar i përshkroi "Nënat e Srebrenicës" si një simbol të luftës së vazhdueshme për të vërtetën, drejtësinë dhe ruajtjen e kujtesës së krimit më të keq në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore.

"Mesazhet e tyre janë një thirrje për humanizëm, dhembshuri dhe përgjegjësi", tha ajo, duke deklaruar se mesazhet e "Nënave të Srebrenicës" shkojnë përtej pikëllimit personal dhe janë një thirrje për humanizëm, dhembshuri dhe përgjegjësi.

"Mesazhi juaj është edhe më i rëndësishëm në një kohë masakre që po zhvillohet para syve tanë në Gaza. Kjo është arsyeja pse keni një aleat dhe mbështetës tek unë, sepse shkelja e jetëve njerëzore, shkatërrimi i ëndrrave, familjeve dhe kombeve duhet të diskutohet dhe të paralajmërohet pa u lodhur", theksoi Presidentja e Sllovenisë.

Sllovenia avokon për kujtimin dhe përkujtimin e gjenocidit të Srebrenicës në nivele të ndryshme. 30-vjetori i gjenocidit po përkujtohet në Qendrën Islamike në Lubjanë përmes ekspozitave, bisedave dhe ngjarjeve të shumta. Pirc Musar do të marrë pjesë gjithashtu në përkujtimin e 30-vjetorit të gjenocidit në Potoçari, më 11 korrik të këtij viti. Sllovenia, si anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gjithashtu mbështeti dhe mori pjesë aktive në krijimin e tekstit të rezolutës në Ditën Ndërkombëtare të Gjenocidit të Srebrenicës, e cila konfirmon qëndrimin e qartë se ne jemi në anën e së vërtetës dhe viktimave, dhe se relativizimi i gjenocidit është i papranueshëm, shtoi ajo.

Pirc Musar tha se "Srebrenica na thërret në përgjegjësi".

Deri më tani, 6.765 viktima të gjenocidit janë varrosur në Qendrën Përkujtimore Srebrenicë-Potoçari, ndërsa 250 viktima janë varrosur në varrezat lokale me vendim të anëtarëve të mbijetuar të familjeve.

Viktimat vijnë nga komuna të ndryshme, dhe shumica e tyre janë nga zonat e Srebrenicës, Bratunacit, Vlasenicës, Zvornikut dhe Miliqit.

Viktimat e gjenocidit u gjetën në 150 vende të ndryshme, përfshirë 77 varre masive. Viktima më e re e varrosur në Potoçari deri më tani ishte një vajzë e porsalindur, Fatima Muhiq, dhe më e madhja ishte një gjyshe, Shaha Izmirliq, e lindur në vitin 1901.

Trupat e më shumë se një mijë viktimave të gjenocidit janë ende në kërkim.