Rrugës për në Gaza, “Karvani i Rezistencës së Magrebit” mbërrin në Libi

Karvani me 12 autobusë dhe rreth 100 makina private, bashkë me më shumë se 1 mijë aktivistë nga vendet e Afrikës së Veriut planifikon të kalojë nga Libia në Egjipt deri të enjten, para se të arrijnë në qytetin Rafah pranë kufirit me Gazën.