Baykar, një nga kompanitë kryesore të mbrojtjes në Türkiye, do të prezantojë mjetet ajrore pa pilot (UAV) të prodhuara në vend në Panairin Ndërkombëtar të Aviacionit në Paris, një nga ngjarjet më të mëdha të aviacionit në botë.

Ky aktivitet do të mbahet për herë të 55-të në Aeroportin Paris-Le Bourget, nga data 16 deri më 22 qershor, duke mbledhur së bashku liderë të aviacionit dhe hapësirës dhe duke shfaqur teknologji inovative.

Baykar, një nga eksportuesit më të mëdhenj të UAV-ve në botë, dhe gjiganti italian i mbrojtjes Leonardo SpA do të prezantojnë zyrtarisht sipërmarrjen e tyre të përbashkët për herë të parë në këtë event.

Të martën, CEO i Leonardos, Roberto Cingolani, dhe kryetari i Baykarit, Selçuk Bayraktar, publikuan një video në YouTube me titullin “Le të takohemi në #ParisAirShow”, duke ftuar pjesëmarrësit në stendën e LBA Systems, sipërmarrja e përbashkët e dy kompanive.

“Sinergjia e fortë mes Leonardos dhe Baykarit është në të vërtetë pasuria më e madhe e kësaj sipërmarrjeje,” tha Cingolani. “Ne mund të kombinojmë ngarkesat më të avancuara, elektronikën, sensorët, kamerat dhe teknologjitë me dronët më të avancuar që Baykar-i prodhon, në përmasa dhe kapacitete të ndryshme.”

“LBA Systems bashkon dy gjigantë të inxhinierisë me një vizion të përbashkët: teknologjitë e testuara në betejë të UCAV-ve të Baykarit dhe përvoja evropiane e Leonardos në integrimin e sistemeve përbëjnë një aleancë të përsosur, ejani të takohemi, të lidhemi dhe të jemi pjesë e këtyre ditëve emocionuese së bashku”, u shpreh Bayraktar në video.

UAV-të turke vendase do të shfaqen për herë të parë në Paris

UAV-të e prodhuara në vend të Baykar do të prezantohen për herë të parë në Panairin Ndërkombëtar të Aviavionit në Paris, përkatësisht mjeti ajror luftarak pa pilot (UCAV) Bayraktar Akinci, UAV Bayraktar TB3 dhe raketa inteligjente e lundrimit Kemankes 1 Mini.

Bayraktar Akinci i Baykar është një UCAV me kapacitet të lartë ngarkese dhe aftësi misioni me rreze të gjatë veprimi, dhe Bayraktar TB3 është UAV-i i parë në botë që mund të ngrihet dhe të ulet në anije me pista të shkurtra.

Kemankes 1 është një raketë me precizion të lartë e fuqizuar nga inteligjenca artificiale (IA) me një rreze veprimi prej mbi 200 kilometrash (124.27 milje).

Deri më tani, Baykar ka nënshkruar marrëveshje eksporti me 35 vende për UAV-in Bayraktar TB2 dhe me 15 vende për UCAV-in Bayraktar Akinci.