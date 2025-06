Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të martën se vendimi i tij për të dërguar Gardën Kombëtare në Los Angeles mbetet në fuqi për një kohë të pacaktuar, pavarësisht kundërshtimeve të vazhdueshme nga guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, edhe pse ai sugjeroi se veprimet e tij tashmë “kanë ndaluar dhunën.”

Trump vendosi të dislokojë Gardën Kombëtare gjatë fundjavës, duke sfiduar kundërshtimin e Guvernatorit Newsom dhe të Kryetares së Bashkisë së Los Angelesit, Karen Bass, të cilët paralajmëruan se kjo lëvizje vetëm sa rrit tensionet, të shkaktuara nga bastisjet masive të deportimit të emigrantëve të urdhëruara nga presidenti.

Rreth 4.000 anëtarë të Gardës Kombëtare dhe 700 marinsa amerikanë janë vendosur në terren me urdhër të Trumpit.

Ndërkohë, protestat janë përhapur edhe në qytete të tjera të ShBA-së, përfshirë Nju Jork, Dallas dhe Austin, si reagim ndaj goditjes federale ndaj demonstratave, të cilat herë pas here janë shndërruar në të dhunshme.

Por, Trump këmbënguli se veprimet e tij ishin të justifikuara, duke folur për gazetarët nga Shtëpia e Bardhë dhe duke fajësuar “insureksionistë të paguar, nxitës, apo krijues trazirash, quajini si të doni.”

“Los Angeles ishte nën rrethim deri sa arritëm ne. Policia nuk po arrinte të përballonte situatën”, tha Trump. “Këtë mëngjes është shumë qetë. Do të shohim çfarë ndodh më vonë. Por ata e dinë që, nëse shkojnë atje, nuk do të kenë sukses, sepse kemi Gardën Kombëtare dhe kemi shtuar edhe marinsa.”

Guvernatori Newsom njoftoi të hënën se shteti i Kalifornisë po padit administratën Trump për këtë vendim, të cilin e konsideron një kërcënim për sovranitetin e shtetit.

“Urdhri i paligjshëm që ai nënshkroi mund ta lejojë të dërgojë ushtrinë në ÇDO SHTET QË AI DËSHIRON”, shkroi Newsom në platformën X.

“Çdo guvernator, qoftë republikan apo demokrat, duhet ta refuzojë këtë tejkalim të paprecedentë të pushtetit”, shtoi ai.

“Ka shumë hiperbolë këto ditë, por kjo nuk është e tillë”, tha Newsom. “Ky është një hap i qartë drejt autoritarizmit, që kërcënon themelet e republikës sonë. Nuk mund ta lejojmë të ndodhë.”

Trump tha se Garda Kombëtare do të qëndrojë në Los Angeles “derisa të mos ketë më rrezik”, por më pas pretendoi se kishte ndalur tashmë dhunën.

“Me atë që bëra, ndalova dhunën në LA”, tha ai. “Do të kishte qenë një tragjedi e pabesueshme. Nuk e di nëse do të ishim këtu tani. Mund të kishte qenë aq keq sa që ndoshta edhe unë do të duhej të isha atje. Nuk e di.”

I pyetur nëse do të aktivizojë Aktin e Insureksionit, Trump nuk e përjashtoi mundësinë për të përdorur një nga ligjet më ekstreme në fuqi, që i lejon presidentit të përdorë ushtrinë në përgjigje të trazirave të brendshme.

“Nëse ka një insureksion, sigurisht që do ta aktivizoj. Do të shohim. Por mund t’ju them se nata e kaluar ishte e tmerrshme. Edhe ajo para saj gjithashtu”, tha ai. “Ndoshta nuk do ta quaje insureksion, por mund edhe ta quaje. Janë njerëz shumë të rrezikshëm. Janë njerëz të këqij. U përballën me forcë të madhe dhe u tërhoqën.”

Protestat shpërthyen të premten, pasi agjentët e Imigracionit dhe Doganave (ICE) bastisën biznese lokale dhe arrestuan qindra persona të dyshuar se jetojnë ilegalisht në ShBA.

Administrata Trump vazhdoi të zbatojë këto operacione pavarësisht kundërshtimeve të komunitetit.

Kritikët e këtyre bastisjeve thonë se ICE-ja po shënjestron emigrantë pa leje, por që janë të ndershëm dhe kontribuojnë në ekonomi, e jo kriminelët që Trump kishte premtuar t’i dëbonte gjatë fushatës së tij për t’u rikthyer në Shtëpinë e Bardhë.