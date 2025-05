Racizmi në Austri ka parë rritje të konsiderueshme vitin e kaluar, me rreth 26 për qind.

Një raport i publikuar këtë të enjte tregoi se 1.647 raste ishin të regjistruara.

Raporti nga "ZARA – Guximi Civil & Puna Kundër Racizmit" zbuloi se interneti ishte mjedisi më i zakonshëm për sulme raciste.

Konkretisht, 61 për qind e incidenteve raciste kanë ndodhur në platforma digjitale, të ndjekura nga 13 për qind në hapësira publike, 11 për qind në ambiente argëtimi dhe shërbimi dhe 8 për qind në institucione publike.

Nga rastet e raportuara, 79 për qind janë dorëzuar nga dëshmitarë, ndërsa 21 për qind kanë ardhur nga viktima.

Raporti sugjeron se kjo prirje mund të pasqyrojë mungesën e besimit në zbatimin e ligjit, me shumë njerëz që besojnë se raportimi i incidenteve raciste në polici nuk çon në veprime kuptimplota.

Racizmi në kujdesin shëndetësor, "rrezik kërcënues për jetën"

Duke paraqitur raportin, drejtoresha e ZARA-s, Rita Isiba, ka theksuar se gjetjet e këtij viti vendosën një fokus të veçantë te racizmi në kujdesin shëndetësor.

Ajo ka thënë se migrantët dhe njerëzit me prejardhje migrante shpesh përballen me diskriminim në institucionet mjekësore, me ankesat dhe dhimbjet e tyre të shpërfillura.

"Kur racizmi përcakton cilësinë e kujdesit mjekësor që merr një person, ai mund të përbëjë një rrezik kërcënues për jetën. Puna jonë tregon se viktimave u mungojnë mekanizmat efektivë të ankesës dhe masat mbrojtëse", ka thënë Isiba.

Duke theksuar se rastet e dokumentuara zbulojnë një problem strukturor dhe jo incidente të izoluara, ajo ka bërë thirrje për veprim të vazhdueshëm nga politikëbërësit dhe ka nënvizuar rolin e shoqërisë civile në luftimin e racizmit.