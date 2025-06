FFK-ja dërgon ankesën në FIFA për aktin e Serbisë në Botërorin “Katar 2022”

Para ndeshjes me Brazilin, në zhveshtore të Serbisë është vendosur një flamur në të cilin shihej harta e Kosovës me ngjyrat e flamurit serb, me mbishkrimin “Nuk ka dorëzim”.