Cunami u afrohet ishujve francez Polynesia pas tërmetit 8,8 ballë pranë Rusisë
Presidenti francez u bëri thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzimet e autoriteteve.
Cunami u afrohet ishujve francez Polynesia pas tërmetit 8,8 ballë pranë Rusisë / AA
30 Korrik 2025

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka paralajmëruar se një cunami po u afrohet ishujve francez Polynesia, një territor jashtë kontinental i Francës i përbërë nga mbi 100 ishuj në Paqësorin Jugor.

Në llogarinë e tij në X, Macron tha se autoritetet lokale janë mobilizuar për t'i ndihmuar banorët e Paqësorit.

Presidenti francez u bëri thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzimet e autoriteteve.

Më herët, ministri francez i Mbrojtjes, Sebastien Lecornu, tha se forcat e armatosura në Polynesia ishin në gatishmëri si masë paraprake.

Një tërmet i fuqishëm 8,8 ballë pranë gadishullit rus Kamchatka shkaktoi alarme për cunami në disa vende.

