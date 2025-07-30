BOTA
2 minuta leximi
Portugalia dhe Spanja luftojnë me zjarret që po përkeqësohen mes temperaturave në rritje
Autoritetet në të gjithë Gadishullin Iberik paralajmërojnë për rreziqe ekstreme nga zjarret.
Portugalia dhe Spanja luftojnë me zjarret që po përkeqësohen mes temperaturave në rritje / AA
30 Korrik 2025

Portugalia dhe Spanja po përballen me zjarre të shumta të nxitura nga temperaturat e larta, erërat e forta dhe kushtet e thata ndërsa autoritetet në gjithë Gadishullin Iberik paralajmërojnë për rreziqe ekstreme nga zjarret.

Portugalia mbetet në gatishmëri të lartë ndërsa disa zjarre shpërthejnë në rajonet e saj veriore dhe qendrore, raportoi "El Confidencial". Autoriteti Kombëtar i Mbrojtjes Civile tha më parë se kjo shënoi numrin më të lartë të alarmeve për zjarre deri më tani këtë vit, me 132 incidente të raportuara.

Gati 2.700 zjarrfikës, të mbështetur nga 29 njësi ajrore, janë vendosur për të kontrolluar zjarret, të cilat kanë detyruar disa evakuime dhe kanë shkaktuar lëndime. Njëzet persona, përfshirë 14 zjarrfikës, u trajtuan nga shërbimet e emergjencës, megjithëse nuk janë raportuar lëndime serioze.

Zjarret më serioze janë përqendruar në zona të tilla si Arouca, Penafiel, Ponte de Lima, Penamacor dhe Ponte da Barca. Të dhënat paraprake nga Instituti Portugez i Pyjeve tregojnë se më shumë se 22.000 hektarë janë djegur që nga fillimi i vitit 2025.

Në Spanjë, po vazhdon një sezon i ri zjarresh, ndërsa temperaturat parashikohet të arrijnë 40 gradë Celsius këtë javë në të gjithë Gadishullin Iberik. Agjencia Spanjolle për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Burimet Natyrore (Aemet) ka lëshuar paralajmërime për temperatura të larta, reshje shiu dhe erëra të forta që mund të përkeqësojnë kushtet e zjarrit.

Provinca e Avilës është aktualisht ndër zonat më të prekura, ku një zjarr i madh shpërtheu në Cuevas del Valle të martën.

Qyteti i El Arenal është vendosur nën izolim dhe përpjekjet e zjarrfikësve janë përqendruar në mbrojtjen e zonës. Qeveria rajonale e Castilla dhe Leon raportoi se erërat e forta kanë riaktivizuar të dy krahët e zjarrit, duke komplikuar përpjekjet për kontrollin e tij.

Që nga mëngjesi i së mërkurës, 161 ushtarë dhe 59 automjete, përfshirë përforcime nga Leon, ishin në terren. Në rajonin Caceres të Las Hurdes, afërsisht 200 banorë u evakuuan gjatë natës nga disa fshatra, duke përfshirë Cambron, Avellanar dhe Caminomorisco.

Rreth 180 personel emergjence, përfshirë 105 nga Njësia Ushtarake e Emergjencave (UME), vazhdojnë të luftojnë me flakët.

