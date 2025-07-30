BOTA
2 minuta leximi
Vendet e BE-së shyrtojnë pezullimin e Izraelit nga programi kërkimor ‘Horizon Europe’
Sipas zyrtarit, ambasadorët e morën parasysh propozimin dhe presidenca daneze e Këshillit të BE-së do të “merret me çështjen me qëllim që të zbulojë nëse ka mbështetje të mjaftueshme për të ecur përpara”.
Vendet e BE-së shyrtojnë pezullimin e Izraelit nga programi kërkimor ‘Horizon Europe’
Vendet e BE-së shyrtojnë pezullimin e Izraelit nga programi kërkimor ‘Horizon Europe’ / ATA
30 Korrik 2025

Sipas një zyrtari nga Bashkimit Evropian (BE), vendet anëtare të bllokut evropian kanë filluar diskutimet fillestare mbi një propozim nga Komisioni Evropian për ta pezulluar pjesërisht pjesëmarrjen e Izraelit në programin e kërkimit dhe inovacionit ‘Horizon Europe’.

Zyrtari i BE-së për Anadolun tha se propozimi u paraqit zyrtarisht të hënën dhe iu dërgua Këshillit Evropian më vonë pasdite.

“Prandaj, ajo që ndodhi dje në Coreper (Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm) ishte vetëm një prezantim nga Komisioni Evropian dhe një shkëmbim pikëpamjesh midis vendeve anëtare. Asnjë votim apo miratim nuk ishte parashikuar të ndodhte”, tha zyrtari.

Sipas zyrtarit, ambasadorët e morën parasysh propozimin dhe presidenca daneze e Këshillit të BE-së do të “merret me çështjen me qëllim që të zbulojë nëse ka mbështetje të mjaftueshme për të ecur përpara”.

Zyrtari nuk pranoi të komentojë mbi qëndrimet e vendeve anëtare individuale.

recommended

Propozimi për pezullim kërkon miratimin nga një shumicë e kualifikuar e vendeve anëtare para se të zbatohet.

Izraeli u bashkua me programin ‘Horizon Europe’ si një vend i asociuar në vitin 2021, duke i mundësuar atij të marrë pjesë në program me kushte të barabarta me vendet anëtare të BE-së.

Programi ‘Horizon Europe’ është platforma kryesore e kërkimit dhe inovacionit të BE-së, që synon nxitjen e rritjes ekonomike, zhvillimin teknologjik dhe krijimin e vendeve të punës në të gjithë bllokun evropian dhe vendet partnere të tij.

Marrëveshja e Asociimit BE-Izrael, e cila hyri në fuqi në vitin 2000, ofron kornizën ligjore për bashkëpunim politik, shkencor, kulturor dhe ekonomik midis dy palëve.

BURIMI:AA
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us