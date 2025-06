Libraria më e vjetër arabe në Londër dhe libraria më e madhe e specializuar e Lindjes së Mesme në Evropë, do të mbyllë përgjithmonë dyert e saj në fund të këtij muaji, pasi ka zbukuruar qendrën e Londrës për më shumë se katër dekada.

Me të dëgjuar lajmin javën e kaluar, autorja sudaneze e vlerësuar me çmime Leila Aboulela e quajti atë “fundi i një epoke” teksa i tha lamtumirë një vendi që ishte pjesë e “përbërjes intelektuale” të saj.

Al Saqi Books u hap në vitin 1978 dhe ishte krijimi gjenial i miqve Andre Gaspard dhe autorit të ndjerë Mai Ghoussoub. Ata të dy ikën në Londër pas trazirave të luftës civile libaneze dhe krijuan një qendër kulturore dhe letrare arabe në zemër të Notting Hill-it në modë.

Vendndodhja e zhurmshme e Bayswater ka qenë një strehë për komunitetin arab në Londër që të paktën që nga vitet 1980, dhe pika qendrore dhe konstante gjatë viteve, shumë do të thoshin, ka qenë Al Saqi Books.

Al Saqi jo vetëm që i ngjan shpellës së librave të Aladdinit që paraqesin një sërë botimesh të ndryshme në lidhje me Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, por ajo gjithashtu ka një histori të rëndësishme.

“Pasi u larguan nga Libani si refugjatë, themeluesit Andre dhe Mai realizuan një mundësi unike për të plotësuar kërkesën për libra arabë në Londër. Kishte një diasporë arabe në rritje dhe një interes nga joarabët për të mësuar rreth Lindjes së Mesme dhe historisë dhe kulturës së saj”, tha për TRT World Mohammad Masoud, Specialist i Librit Arab në Al Saqi.

Letërsia dhe të mësuarit kanë mbajtur tradicionalisht një vend qendror në kulturën arabe dhe Al Saqi ushqeu atë ndjenjë të rrënjosur thellë të identitetit për diasporën.

“Kuptimi i Al Saqi është shitës uji. Ashtu si shitësi i përulur i ujit të Lindjes së Mesme shuan etjen e banorëve të shkretëtirës, Al Saqi ishte menduar si një gropë metaforike ujitëse për ata që ishin të etur për dije dhe mësim”, tha Masoud.

Në një postim të fundit në Facebook, Lynn Gaspard, vajza e bashkëthemeluesit Andre, tha se Al Saqi Books “qëndronte për lirinë e mendimit dhe shprehjes, diversitetin kulturor, shkëmbimin e pikëpamjeve dhe ndjeshmërinë me të gjithë popujt”.

“Afro dyzet vjet, qindra tituj, çmime të shumta dhe dy gjurmë më vonë, kjo trashëgimi jeton në dy shtëpitë tona botuese. Do të na mungojë të punojmë së bashku me librarinë, por presim me padurim kapitullin tjetër në historinë e Saqit nga ambientet tona të reja të zyrës në Londrën Perëndimore.”

Nga Libani në Londër

Al Saqi u krijua në Londër në kohën e luftës civile libaneze, e cila u zhvillua nga viti 1975 deri në vitin 1990. Në kontekstin e luftës dhe trazirave, u bë e vështirë për të aksesuar libra që ishin në kundërshtim me çfarëdo administrate që ishte në pushtet. Përveç kësaj, censura dhe propaganda e bënë pothuajse të pamundur marrjen e librave të shkruar nga autorë me pikëpamje dhe histori të ndryshme.

Al Saqi u bë i famshëm për qëndrimin e tij revolucionar për të grumbulluar vepra nga autorë të censuruar dhe të pakicave, duke krijuar një reputacion si një vend ku mund të mbaheshin libra të padisponueshëm diku tjetër.

Në vitin 1983, Al Saqi nisi një krah botues që u dha një platformë shumë më tepër zërave dhe perspektivave. Dhe në vitin 1988, themeluesit hapën një kompani simotër, Dar al Saqi, në Bejrut.

Për shkak të pozicionit të tij të guximshëm dhe promovimit të identitetit dhe kulturës arabe, Al Saqi vazhdon të mbajë një vend të veçantë në zemrat e shumë njerëzve në mbarë botën.

“Londra nuk do të jetë kurrë e njëjtë pa Librarinë Al Saqi në Westbourne Grove. Një vend i bukur që për dekada mbështeti shkrimtarët arabë. Këtu shkonin intelektualët arabë të mërguar për të blerë librat e tyre, ku mund të gjenin libra të ndaluar në Lindjen e Mesme dhe ku londinezët e ngrohtë dhe mendjehapur shkonin për të gjetur një libër gatimi për t’i mësuar se si të bënin Koshari!”. ka thënë Abulela.

Ricardo Karam, një personazh televiziv libanez, ka shkruar një mesazh të përzemërt në Facebook.

“Libraria ka dëshmuar luftërat dhe revolucionet e rajonit dhe ka besuar dhe ka vazhduar me ndryshimet në botën tonë. Vit pas viti dhe pavarësisht sfidave dhe kërcënimeve, ai ka mbetur i përkushtuar ndaj atyre që ende besojnë se libri është zemra e kulturës; ata mund të formojnë breza, të ushqejnë iluminizëm dhe të frymëzojnë heronjtë e ndryshimit.”

Ka një histori të pasur të lidhur me themelimin e librarisë dhe vendndodhjen e saj Bayswater, e cila ka një lidhje të gjatë me diasporën arabe. Masoud kujtoi se dikur ishte ngjitur me Galerinë e famshme Al Kufa, në pronësi të të njohurit Mohammad Makiya, një nga arkitektët më të mirë të ish-presidentit të Irakut, të ndjerit Saddam Hussein.

“Galeria ishte një qendër për artin islam dhe arab dhe një vend ku mund të takoheshin të interesuarit për trashëgiminë arabe. Pasja e këtyre dy ankorave kulturore të Lindjes së Mesme krah për krah e përforcoi këtë cep të qytetit si një pikë qendrore për kulturën arabe.” tha Masoud.

Trashëgimia e Al Saqit shkon përtej kontributit të tij letrar; është gjithashtu pjesë e thelbit dhe historisë së Londrës. Libraria jo vetëm që tërhoqi arabët, por ishte edhe streha e adhuruesve të gjuhës, njerëzve të interesuar për Lindjen e Mesme, gazetarëve, studentëve të universitetit dhe madje edhe të famshëm.

“Al Saqi ka shumë klientelë të famshëm, duke përfshirë autorë që kemi ndihmuar në mbështetjen, botimin dhe promovimin. Gjithashtu, duke qenë të vendosur në zemër të Notting Hill, ne kemi shumë fqinjë të famshëm që mund të kalojnë pranë”, tha Masoud.

Kapitulli i fundit

Al Saqi ka qenë prej kohësh një vend për njerëzit për t’u lidhur dhe për t’u rigjallëruar kulturalisht, por fatkeqësisht kur të mbyllë dyert brenda pak ditësh, do të lërë një vrimë masive në shumë jetë.

Mbyllja e kësaj librarie ikonë është rezultat i disa faktorëve, duke përfshirë ndikimin ekonomik të pandemisë, Brexit, rritjen e kostove të prodhimit dhe transportit, dhe zakonet e ndryshuara të blerjeve të klientëve.

Producenti dhe regjisori i filmit Daniel Jewel, i cili po bën një dokumentar për krizën ekonomike në Londër dhe ndikimin e saj në komunitete dhe kulturë, paraqet mbylljen e Al Saqit në filmin e tij si një shembull kryesor i gentrifikimit në veprim.

“Me kostot në rritje në një botë pas Brexit dhe pas pandemisë, ne po shohim gjithnjë e më shumë mbyllje të bizneseve të vogla dhe bastioneve kulturore”, tha Jewel për TRT World.

“Si rezultat, zhvilluesit dhe zinxhirët e dyqaneve hyjnë pasi kanë fondet për të mbushur boshllëkun. Por, mjerisht, kjo krijon një monokulturë dhe atë që unë e quaj ‘zbutje’ ku të gjitha rrugët e larta duken njësoj. Sapo ai autenticitet dhe kulturë humbet, ajo zhduket përgjithmonë.”

Një vizitor i rregullt i Al Saqit, Jewel e pëlqeu dyqanin sepse ishte një dritare në një botë për jomyslimanët e interesuar për Lindjen e Mesme dhe historinë dhe trashëgiminë e saj. “Ju mund të gjeni libra autentikë të shkruar nga arabë dhe myslimanë, në vend të atyre që përfaqësohen mjaft negativisht në media. Ishte një vend i fekondimit ndërkulturor dhe diku që ndihmoi në krijimin e mirëkuptimit të ndërsjellë”, tha ai.

“Mjerisht, kur të mbyllet, ne do të kemi humbur një nga perlat kulturore të Londrës.”

Mbyllja e Al Saqit nuk ka të bëjë vetëm me humbjen e këtij thesari historik për komunitetin arab dhe më gjerë. Ai gjithashtu nënkupton një botë në ndryshim – ku njerëzit janë më pak të lidhur fizikisht, dhe kultura bazë dhe autentike bëhet më pak e vlerësuar dhe zëvendësohet me prodhim masiv dhe blerje onlajn.