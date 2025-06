Shifrat e migracionit të milionerëve mund të jenë një barometër tregues në kohë reale për shëndetin e një ekonomie pasi njerëzit e pasur janë jashtëzakonisht të lëvizshëm dhe për këtë arsye ata priren të jenë të parët që lëvizin kur lind nevoja.

TRT Balkan, duke iu referuar të dhënave të publikuara rishtazi nga kompania që shërben si konsulencë për migracionin e investimeve me bazë në Londër, Henley & Partners, ka radhitur vendet që më së shumti braktisen nga milionerët në vitin 2022-2023, gjegjësisht vendet që tërheqin vëmendjen e familjeve të pasura.

Vendet që më së shumti braktisen nga milionerët

Historikisht, kolapset e mëdha të vendeve zakonisht janë paraprirë nga një përshpejtim i emigrimit të njerëzve të pasur, të cilët shpesh janë të parët që largohen pasi kanë mjetet për ta bërë këtë.

Kështu, si vitin e kaluar edhe këtë vit, daljet më të mëdha neto të milionerëve pritet të vijnë nga Kina.

Kina vazhdon të humbasë një numër të madh milionerësh nga migrimi. Rritja e përgjithshme e pasurisë në vend është ngadalësuar gjatë viteve të fundit, që do të thotë se daljet e fundit mund të jenë më të dëmshme se zakonisht.

Ekonomia e Kinës u rrit fuqishëm nga viti 2000 në 2017, por rritja e pasurisë dhe milionerëve në vend ka qenë e papërfillshme që atëherë (kur matet në terma dollarë amerikanë).

Në veçanti, ndalimi i Huawei 5G nga disa tregje të mëdha (ShBA, MB dhe Australi) duket se ka qenë një goditje e madhe për Kinën, pasi pjesa më e madhe e planit të rritjes së ardhshme të vendit bazohej në sektorin e saj të teknologjisë së lartë. Edhe pse vetëm një kompani, Huawei ishte xhevahiri i këtij sektori dhe shumë kompani të tjera vendase ishin të lidhura me të. Plani i përgjithshëm i Kinës për t'u larguar nga të qenit prodhues i komponentëve dhe drejt produkteve të gatshme u dëmtua gjithashtu nga ky ndalim.

Pasojat e koronavirusit kanë dëmtuar gjithashtu marrëdhëniet e Kinës me disa partnerë të mëdhenj tregtarë gjatë dy viteve të fundit (veçanërisht Australinë dhe ShBA), siç ka bërë edhe statusi i Hong Kongut dhe Tajvanit.

Nëse në vitin 2022 Kinën e kanë braktisur 10.800 milionerë, në vitin 2023 sipas parashikimeve të Henley & Partners ky numër do të shkojë në 13.500.

Pas Kinës ndër shtetet që më së shumti do të braktisen nga milionerët vijnë: India me një zbritje nga viti i kaluar prej 7.500 në 6.500 milionerë, pastaj Britania e Madhe cila do të dyfishojë numrin këtë vit në 3.200 për dallim nga viti i kaluar ku vetëm 1.600 milionerë e kishin braktisur vendin.

Në Top 5 vendet e para ku milionerët nuk gjejnë rehatinë ndonëse me një zbritje tejet të lartë të numrit për dallim nga viti kaluar janë Rusia dhe Brazili.

Rusia nga 8.500 milionerë të vitit të kaluar, në vitin 2023 pritet ta braktisin vendin vetëm 3 mijë milionerë, dhe Brazili që vitin e kaluar kishte 1.800 milionerë të pakënaqur në këtë vend, tani ka vetëm 1.200 që pritet ta braktisin vendin.

Vendet më joshëse për milionerët

Vendet që tërheqin vazhdimisht familje të pasura nëpërmjet migrimit priren të jenë ekonomikisht të fuqishme dhe zakonisht kanë shkallë të ulët të krimit dhe ofrojnë mundësi tërheqëse biznesi.

Pesë destinacionet kryesore për hyrjet neto të individëve me vlerë të lartë neto në vitin 2023 parashikohet të jenë Australia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Singapori, ShBA-ja dhe Zvicra.

Emiratet e Bashkuara Arabe kryesuan listën e vendeve pranuese në vitin 2022, ndërsa Australia pritet ta bëjë këtë në vitin 2023. Emiratet e Bashkuara Arabe tërhoqën 5.200 milionerë emigrantë në vitin 2022, ndërsa Australia parashikohet të marrë të njëjtin numër në vitin 2023.

Singapori vazhdon të tërheqë individë të pasur, kryesisht nga pjesa tjetër e Azisë. Një hyrje neto prej rreth 3.200 milionerësh pritet të hyjë në qytet-shtet në vitin 2023.

Shtetet e Bashkuara u renditën në renditjen e 4-të, ku pritet të pranojnë 2.100 milionerë emigrantë në vitin 2023.

Nga ana tjetër, pavarësisht nga problemet e fundit me sistemin bankar zviceran dhe veçanërisht me Credit Suisse, Zvicra ende parashikohet të tërheqë një hyrje prej rreth 1.800 individësh me vlerë të lartë neto në vitin 2023, kështu duke u radhitur e 5-ta ndër vendet që pranojnë më së shumti milionerë në botë.

Portugalia dhe Greqia ishin gjithashtu ndër 10 vendet më të mira të vendeve që tërheqin milionerë emigrantë. Përveç klimës së tyre me diell, të dyja vendet drejtojnë programe investitorësh që lejojnë qasje në rezidencën dhe shtetësinë e BE-së. Shtetet e Bashkuara u renditën në renditjen e 4-të, ku pritet të pranojnë 2.100 milionerë emigrantë në vitin 2023.

Si u realizua studimi?

Studimi mbuloi vetëm individë me një pasuri të investueshme prej të paktën 1 milion dollarësh, të cilët filluan të banonin në një vend të ri dhe kaluan të paktën gjysmën e vitit atje.

Sipas burimit, stabiliteti politik, liritë personale si dhe shqetësimet tatimore dhe financiare ishin ndër arsyet që milionerët vendosën të bëjnë këto lëvizje.