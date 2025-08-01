BOTA
1 minuta leximi
Ukraina: Ushtria ruse kreu sulme me 72 dronë
Në deklaratën e Forcave të Armatosura të Ukrainës thuhet se ushtria ruse ka lëshuar 72 dronë në pjesë të ndryshme të Ukrainës dhe se 44 dronë u shkatërruan dhe u neutralizuan nga forcat e mbrojtjes ajrore.
Ukraina: Ushtria ruse kreu sulme me 72 dronë / AA
1 Gusht 2025

Ushtria ruse thuhet se ka nisur sulme ajrore në pjesë të ndryshme të Ukrainës me 72 mjete ajrore pa pilot (UAV).

Sipas një deklarate të publikuar në llogarinë Telegram të Forcave të Armatosura të Ukrainës, ushtria ruse ka nisur sulme me dronë.

Në deklaratë thuhet se ushtria ruse ka lëshuar 72 dronë në pjesë të ndryshme të Ukrainës dhe se 44 dronë u shkatërruan ose u devijuan dhe u neutralizuan nga forcat e mbrojtjes ajrore ukrainase.

- Numri i të vdekurve në sulmin e djeshëm ndaj Kievit rritet në 28

Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës (DSNS) lëshoi një deklaratë që detajon përpjekjet e vazhdueshme të kërkim-shpëtimit pas sulmit ajror rus të djeshëm ndaj kryeqytetit, Kiev.

Thuhet se numri i të vdekurve në sulmin ndaj lagjes Svyatoshinsky të qytetit është rritur në 28. "Njëzet e tetë persona, përfshirë tre fëmijë të moshës 2, 6 dhe 17-vjeç, humbën jetën. 159 persona, përfshirë 16 fëmijë, u plagosën", thuhet në deklaratë.

Ndërkohë, kryetari i bashkisë së Kievit, Vitaliy Klitschko, njoftoi në llogarinë e tij në Telegram se sot është një ditë zie në kujtim të atyre që humbën jetën në sulmin e djeshëm nga ushtria ruse.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
