2 minuta leximi
UNICEF: Rreth 80.000 fëmijë në rrezik nga kolera në Afrikën Perëndimore dhe Qendrore
UNICEF ka paralajmëruar se afërsisht 80.000 fëmijë në Afrikën Perëndimore dhe Qendrore janë të ekspozuar ndaj një rreziku të lartë për shkak të shpërthimit të kolerës që po përhapet në 12 vende të rajonit.
31 Korrik 2025

Sipas deklaratës së UNICEF-it, një nga vendet më të goditura është Republika Demokratike e Kongos, ku gjatë korrikut janë regjistruar mbi 38.000 raste të kolerës dhe 951 vdekje. Rreth 25.6 për qind e rasteve përfshijnë fëmijë nën moshën 5 vjeç. Në kryeqytetin Kinshasa, numri i rasteve dhe norma e vdekjeve janë rritur ndjeshëm, duke arritur në 8 për qind . 

Në Nigeri janë raportuar mbi 3.000 raste të dyshuara dhe 86 vdekje deri në fund të qershorit, duke e renditur vendin të dytin më të prekur në rajon. Ndërkohë, shpërthime janë regjistruar edhe në Çad, Republikën e Kongos, Ganë, Bregun e Fildishtë dhe Togo. Gjendje alarmi vazhdon të mbetet në fuqi në Niger, Liberi, Benin, Republikën Qendrore Afrikane dhe Kamerun.

Në kampin e refugjatëve Dougui në Çad, pranë qytetit Abeche, janë raportuar 55 raste të dyshuara dhe katër vdekje. UNICEF thekson se fëmijët përbëjnë shumicën e popullsisë në kamp dhe kushtet e dobëta higjienike rrezikojnë përhapjen e sëmundjes.

recommended

Që nga fillimi i shpërthimit, UNICEF ka shpërndarë furnizime mjekësore, ujë të sigurt, pajisje sanitare dhe ka nisur fushata ndërgjegjësimi dhe vaksinimi. Për të përballuar situatën në muajt e ardhshëm, organizata ka nevojë për një mbështetje urgjente financiare prej 20 milionë dollarësh.

Drejtori Rajonal i UNICEF-it për Afrikën Perëndimore dhe Qendrore, Gilles Fagninou, paralajmëroi se shirat e rrëmbyeshëm, përmbytjet dhe zhvendosjet masive po rrisin rrezikun e përhapjes së kolerës, duke vënë në rrezik jetën e mijëra fëmijëve.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
