Në një deklaratë në Telegram, ministria bëri me dije se ekipet shpëtuese vazhdojnë të kërkojnë nën rrënojat e vendit të shpërthimit, i cili ndodhet 320 kilometra juglindje të Moskës.
Guvernatori i rajonit të Ryazanit, Pavel Malkov, tha të premten se incidenti u shkaktua nga një zjarr brenda një punëtorie të fabrikës. Zyrtarët rusë të emergjencave thanë se po punojnë pa pushim për pastrimin e dëmeve.
“Fatkeqësisht, 11 persona humbën jetën”, njoftoi ministria përmes rrjeteve sociale, duke publikuar fotografi të mbetjeve dhe dëmeve të rënda në ndërtesë.
Shkaku i zjarrit nuk është bërë i ditur dhe nuk është e qartë se çfarë prodhonte fabrika. Sipas mediave të pavarura, shpërthimi ndodhi në fabrikën e pluhurit të armëve dhe municioneve “Elastik”.
Në vitin 2021, një shpërthim në të njëjtin impiant mori jetën e 17 personave. Autoritetet lokale të rajonit të Ryzanit e shpallën ditë zie.
“Flamujt do të ulen në gjithë territorin e rajonit”, tha guvernatori Pavel Malkov në Telegram.
Aksidentet fatale në fabrika nuk janë të rralla në Rusi.