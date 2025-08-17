BOTA
8 të vdekur dhe 4 të zhdukur nga përmbytjet e furishme në veriun e Kinës
Kina lëshoi të shtunën paralajmërime të reja për stuhi shiu, përmbytje malore dhe rreziqe gjeologjike në disa rajone.
8 të vdekur dhe 4 të zhdukur nga përmbytjet e furishme në veriun e Kinës / Reuters
17 Gusht 2025

Tetë persona kanë humbur jetën dhe katër të tjerë rezultojnë ende të zhdukur pasi një përmbytje e menjëhershme goditi një zonë kampingu të egër në Rajonin Autonom të Mongolisë së Brendshme në Kinën veriore, mbrëmjen e së shtunës, sipas agjencisë shtetërore Xinhua të dielën.

Fatkeqësia ndodhi rreth orës 22:00 me orën lokale (14:00 GMT) të shtunën në zonën e sipërme të një lumi në Urad Rear Banner, qyteti Bayannur, duke lënë 13 kampistë të zhdukur, raportoi agjencia duke cituar departamentin e publicitetit të banerit.

Deri në orën 10:00 të së dielës (02:00 GMT), një person ishte shpëtuar, tetë ishin konfirmuar të vdekur dhe katër të tjerë mbeteshin të zhdukur. Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë.

Zhvillimi vjen ndërsa Kina lëshoi paralajmërime të reja të shtunën për reshje të dendura shiu, përmbytje malore dhe katastrofa gjeologjike në disa rajone.

Qendra Kombëtare Meteorologjike (NMC) lëshoi një alarm blu për reshje të dendura shiu, të parashikuara nga e shtuna në të dielën në disa pjesë të Jilin, Liaoning, Shandong, Hebei, Henan, Sichuan, Guangdong, Guangxi dhe Hainan.

Një alarm i verdhë për përmbytje malore u dha për Shandong dhe Hainan nga Ministria e Burimeve të Ujit dhe Administrata Meteorologjike e Kinës (CMA).

Gjithashtu, një alarm i verdhë për rreziqe katastrofash gjeologjike u shpall për Hebei, Shanxi, Shandong, Yunnan dhe Shaanxi. Autoritetet vendore janë nxitur të marrin masa parandaluese.

Sistemi i paralajmërimeve të motit në Kinë ka katër nivele, me të kuqen si më të rrezikshmen, e ndjekur nga portokallia, e verdha dhe bluja.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
