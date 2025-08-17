Bilanci i viktimave në Pakistan nga përmbytjet e rrëmbyeshme dhe rrëshqitjet e dheut të shkaktuara nga shirat e dendur është rritur në 351, raportoi Geo News të dielën, duke cituar autoritetet.
Në provincën Khyber Pakhtunkhwa, 328 persona humbën jetën dhe shumë të tjerë u plagosën, ndërsa rajoni verior i Gilgit-Baltistan raportoi 12 vdekje. Azad Jammu dhe Kashmir, i njohur gjithashtu si Kashmiri i administruar nga Pakistani, pa 11 viktima.
Autoritetet janë të shqetësuara se numri i viktimave mund të rritet ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë në rajonet më të goditura, ku përmbytjet e fuqishme dhe rrëshqitjet e dheut kanë shkatërruar shtëpi, biznese dhe infrastrukturë.
Qeveria provinciale e Khyber Pakhtunkhwa shpalli gjendjen e emergjencës në të gjitha zonat e prekura nga përmbytjet ndërsa bilanci i viktimave u rrit dhe një operacion kërkimi e shpëtimi për të zhdukurit po vazhdon.
Autoriteti Provincial i Menaxhimit të Fatkeqësive nxori një njoftim duke shpallur nëntë distrikte të prekura nga përmbytjet, përfshirë Swat, Battagram, Bajaur, Buner, Dir Lower, Dir Upper, Mansehra, Torghar dhe Shangla.
Deri tani, 209 vdekje janë raportuar në Buner, me 134 të zhdukur dhe 159 të plagosur. Operacionet e shpëtimit po zhvillohen nga tre batalione ushtrie dhe 300 vullnetarë të mbrojtjes civile. Autoritetet po ofrojnë ushqim, tenda dhe batanije për të prekurit.
Kryeministri i Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gadapur, vizitoi zonat e prekura nga përmbytjet në Buner dhe më pas drejtoi një mbledhje në zyrën e Komisionerit të Zëvendësit.
Zyrtarët informuan se mbi 3.500 njerëz tashmë janë shpëtuar.
Ai vlerësoi punën e të gjitha institucioneve dhe siguroi se qeveria nuk do të “lërë gur pa lëvizur” në rehabilitimin e viktimave.
Khyber Pakhtunkhwa të shtunën gjithashtu shpalli një ditë zie për të shprehur dhimbjen dhe pikëllimin mbi humbjen e jetëve në gjithë provincën.
Autoriteti Kombëtar i Menaxhimit të Fatkeqësive ka paralajmëruar për një tjetër valë shirash musoni nga e premtja deri më 10 shtator.
Shirat musonë, të cilët zakonisht zgjasin nga qershori deri në shtator, shpesh shkaktojnë shkatërrime në gjithë Azinë Jugore, përfshirë Pakistanin, por ndryshimet klimatike kanë rritur paparashikueshmërinë dhe intensitetin e tyre vitet e fundit.