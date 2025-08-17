BOTA
2 minuta leximi
Shira dhe përmbytje të rrëmbyeshme në Pakistan, rritet në 351 numri i viktimave
Autoritetet shqetësohen se numri i viktimave mund të rritet ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë në rajonet më të goditura.
Shira dhe përmbytje të rrëmbyeshme në Pakistan, rritet në 351 numri i viktimave
Shira dhe përmbytje të rrëmbyeshme në Pakistan, rritet në 351 numri i viktimave / AP
17 Gusht 2025

Bilanci i viktimave në Pakistan nga përmbytjet e rrëmbyeshme dhe rrëshqitjet e dheut të shkaktuara nga shirat e dendur është rritur në 351, raportoi Geo News të dielën, duke cituar autoritetet.

Në provincën Khyber Pakhtunkhwa, 328 persona humbën jetën dhe shumë të tjerë u plagosën, ndërsa rajoni verior i Gilgit-Baltistan raportoi 12 vdekje. Azad Jammu dhe Kashmir, i njohur gjithashtu si Kashmiri i administruar nga Pakistani, pa 11 viktima.

Autoritetet janë të shqetësuara se numri i viktimave mund të rritet ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë në rajonet më të goditura, ku përmbytjet e fuqishme dhe rrëshqitjet e dheut kanë shkatërruar shtëpi, biznese dhe infrastrukturë.

Qeveria provinciale e Khyber Pakhtunkhwa shpalli gjendjen e emergjencës në të gjitha zonat e prekura nga përmbytjet ndërsa bilanci i viktimave u rrit dhe një operacion kërkimi e shpëtimi për të zhdukurit po vazhdon.

Autoriteti Provincial i Menaxhimit të Fatkeqësive nxori një njoftim duke shpallur nëntë distrikte të prekura nga përmbytjet, përfshirë Swat, Battagram, Bajaur, Buner, Dir Lower, Dir Upper, Mansehra, Torghar dhe Shangla.

Deri tani, 209 vdekje janë raportuar në Buner, me 134 të zhdukur dhe 159 të plagosur. Operacionet e shpëtimit po zhvillohen nga tre batalione ushtrie dhe 300 vullnetarë të mbrojtjes civile. Autoritetet po ofrojnë ushqim, tenda dhe batanije për të prekurit.

Të sugjeruara

Kryeministri i Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gadapur, vizitoi zonat e prekura nga përmbytjet në Buner dhe më pas drejtoi një mbledhje në zyrën e Komisionerit të Zëvendësit.

Zyrtarët informuan se mbi 3.500 njerëz tashmë janë shpëtuar.

Ai vlerësoi punën e të gjitha institucioneve dhe siguroi se qeveria nuk do të “lërë gur pa lëvizur” në rehabilitimin e viktimave.

Khyber Pakhtunkhwa të shtunën gjithashtu shpalli një ditë zie për të shprehur dhimbjen dhe pikëllimin mbi humbjen e jetëve në gjithë provincën.

Autoriteti Kombëtar i Menaxhimit të Fatkeqësive ka paralajmëruar për një tjetër valë shirash musoni nga e premtja deri më 10 shtator.

Shirat musonë, të cilët zakonisht zgjasin nga qershori deri në shtator, shpesh shkaktojnë shkatërrime në gjithë Azinë Jugore, përfshirë Pakistanin, por ndryshimet klimatike kanë rritur paparashikueshmërinë dhe intensitetin e tyre vitet e fundit.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us