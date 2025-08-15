BOTA
Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë: Përmirësim i dukshëm i situatës së zjarreve, tri vatra aktive
Teksa aksioni për shuarjen e vatrave të zjarrit vijon, 6 mbeten nën monitorim të vazhdueshëm.
15 Gusht 2025

Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë informoi sot lidhur me situatën e zjarreve në vend.

Sipas komunikimit zyrtar, në 24 orët e fundit ka pasur një përmirësim të dukshëm të situatës nga zjarret në vend. 

Gjatë kësaj periudhe janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat vetëm 3 vatra janë ende aktive, ndërsa 6 mbeten në monitorim.

Aktualisht, në Tërnovë të Bulqizës zjarri vazhdon të zhvillohet në kurorë me pyje të dendura nga qafa e malit në drejtim të qytetit të vjetër.

Në Xeth të Fushë-Arrëzit vijon puna për izolimin e zjarrit, situatë për të cilën janë angazhuar 60 forca operacionale, të ndihmuara nga 80 forca ushtarake dhe 1 helikopter.

Në Velë të Mirditës ka rënë zjarr në një masiv me pisha, me rreth 6.5 ha të përshkruara nga flakët.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Mbrojtjes, në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 52 automjete zjarrfikëse dhe 740 forca operacionale, të ndihmuar nga Forcat e Armatosura me 323 forca ushtarake, 7 automjete zjarrfikëse dhe 1 helikopter. 

Gjithashtu morën pjesë 4 helikopterë (EBA, çek, sllovak) dhe 1 avion Canadair nga Italia.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
