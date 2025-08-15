Ushtria izraelite vrau të paktën gjashtë palestinezë në sulmet e fundit ajrore në Rripin e Gazës herët të premten.
Burime mjekësore dhe dëshmitarë okularë thanë se forcat izraelite bombarduan tubimet e civilëve palestinezë në zonat veriore dhe qendrore të enklavës.
Dy palestinezë u vranë dhe 13 u plagosën në një sulm ajror që synonte civilët pranë kryqëzimit Al-Ittisalat në lagjen Al-Rimal, Qytetin e Gazës.
Në Gazën qendrore, ushtria izraelite vrau tre palestinezë në një sulm ajror pranë kryqëzimit Kissufim, ndërsa një i katërt u vra në një sulm në kryqëzimin Al-Matahin, Deir al-Balah.
Izraeli ka vrarë gati 61.800 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.