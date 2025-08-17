BOTA
1 minuta leximi
Tërmeti me magnitudë 6,0 në Indonezi, 29 të plagosur
Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Fatkeqësive (BNPB) konfirmoi se nuk ka viktima në njerëz apo rrezik për cunami.
Tërmeti me magnitudë 6,0 në Indonezi, 29 të plagosur / AA
17 Gusht 2025

Një tërmet me magnitudë 6.0 goditi rajonin qendror të Sulawesit, Indonezi, herët të dielën, duke lënë të paktën 29 persona të plagosur, raportoi Kompas TV, duke cituar autoritetet vendase.

Lëkundja ndodhi në orën 00:38 sipas orës lokale (22:38 GMT të shtunën), në një thellësi prej 10 kilometrash, dhe preku veçanërisht rrethin e Posos, ndërsa u ndje edhe në zonat përreth.

Mes të plagosurve, dy persona janë në gjendje kritike. Raportohet gjithashtu dëmtimi i Kishës së Kongregacionit Elim në fshatin Masani, ndërsa po vazhdon mbledhja e të dhënave mbi numrin e të evakuuarve.

Epiqendra e tërmetit ndodhej 18 km në veriperëndim të Posos, 82 km në verilindje të Sigit, 89 km në veriperëndim të Morowalit të Veriut, dhe 93 km në juglindje të qytetit Palu.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
