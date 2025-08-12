Tajvani të martën njoftoi rastin e parë të tularemisë, ose “ethet e lepurit”, pas gati tre vitesh, njoftoi Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve (CDC).
CDC-ja tha se rasti i ri përfshin një grua në të 70-at nga jugu i Tajvanit.
Ajo pati simptoma si ethe dhe dobësi të përgjithshme para se testet e gjakut të zbulonin praninë e patogjenit të tularemisë. Simptomat e saj u përmirësuan gjatë qëndrimit dyjavor në spital, dhe më pas u lirua. Burimi i infektimit mbetet i panjohur.
Që nga shpallja e tularemisë si sëmundje infektive në vitin 2007, Tajvani ka raportuar tre raste: dy raste të importuara nga ShBA-ja në vitin 2011 dhe një rast lokal në vitin 2021.
Tularemi, shkaktuar nga bakteri Francisella tularensis, gjendet tek kafshët e egra si lepujt, minj të egër, miushëkuq, kastorë dhe minj uji. Edhe nivelet e ulëta të këtij patogjeni mund të shkaktojnë sëmundje.
Mund të transmetohet nëpërmjet pickimeve nga rriqrat ose mizat e drerit, kontaktit me indet e infektuara të kafshëve, konsumimit të ushqimit ose ujit të kontaminuar ose thithjes së pluhurit që përmban patogjenin.
CDC-ja thekson se nuk ka raportime për transmetim nga njeriu tek njeriu.