Tajvani raporton rastin e parë të etheve të lepurit pas 3 vitesh
Tularemi, shkaktuar nga bakteri Francisella tularensis, gjendet tek kafshët e egra si lepujt, lepuj, minj të egër, miushëkuq, kastorë dhe minj uji dhe transmetohet përmes pickimeve të rriqrave apo konsumit të ushqimit ose ujit të kontaminuar.
Tajvani të martën njoftoi rastin e parë të tularemisë, ose “ethet e lepurit”, pas gati tre vitesh, njoftoi Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve (CDC).

CDC-ja tha se rasti i ri përfshin një grua në të 70-at nga jugu i Tajvanit.

Ajo pati simptoma si ethe dhe dobësi të përgjithshme para se testet e gjakut të zbulonin praninë e patogjenit të tularemisë. Simptomat e saj u përmirësuan gjatë qëndrimit dyjavor në spital, dhe më pas u lirua. Burimi i infektimit mbetet i panjohur.

Që nga shpallja e tularemisë si sëmundje infektive në vitin 2007, Tajvani ka raportuar tre raste: dy raste të importuara nga ShBA-ja në vitin 2011 dhe një rast lokal në vitin 2021.

Tularemi, shkaktuar nga bakteri Francisella tularensis, gjendet tek kafshët e egra si lepujt, minj të egër, miushëkuq, kastorë dhe minj uji. Edhe nivelet e ulëta të këtij patogjeni mund të shkaktojnë sëmundje.

Mund të transmetohet nëpërmjet pickimeve nga rriqrat ose mizat e drerit, kontaktit me indet e infektuara të kafshëve, konsumimit të ushqimit ose ujit të kontaminuar ose thithjes së pluhurit që përmban patogjenin.

CDC-ja thekson se nuk ka raportime për transmetim nga njeriu tek njeriu.

