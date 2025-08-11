Një padi penale është ngritur kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime dhe dyshohet se shërben në Gaza, ku Izraeli vazhdon sulmet e tij.
Sipas mediave sllovene, një padi penale është ngritur në Prokurorinë dhe policinë e Nova Goricës kundër një ushtari izraelit i cili po kalonte pushimet në brigjet e lumit Soca të vendit.
Në lajm pretendohet se ushtari izraelit ishte në detyrë në kryqëzimin Netzarim, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës ku Izraeli ka kryer krime të shumta lufte në këtë vend.
Policia konfirmoi në një deklaratë se është ngritur padi penale kundër ushtarit izraelit, por vuri në dukje se detaje të mëtejshme rreth ngjarjes, i cili përfshinte edhe zyrën e prokurorit, nuk mund të publikoheshin.
Ndërkohë, më 4 qershor 2024, Parlamenti i Sllovenisë e njohu Palestinën si shtet të pavarur dhe sovran me kufijtë e saj të vitit 1967, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB).
Sllovenia njoftoi më 31 korrik se kishte vendosur të ndalonte eksportet dhe importet e armëve në Izrael dhe transitin e armëve nga territori slloven në Izrael. Së fundmi, më 6 gusht, njoftoi se ka ndaluar plotësisht importet nga vendbanimet e paligjshme izraelite të ndërtuara në tokën e pushtuar palestineze.