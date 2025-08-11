11 Gusht 2025
Ndeshjet kthyese të raundit të tretë kualifikues në UEFA Ligën e Kampionëve do të zhvillohen nesër, ndërkaq Shkëndija do të përballet me FK Qarabağ në Azerbajxhan, raporton Anadolu.
Në organizimin më të madh të nivelit të klubeve në futbollin evropian, nesër do të caktohen 10 ekipet që do të kalojnë në fazën e "play-off"-it.
Të sugjeruara
Në ndeshjen e parë Shkëndija në Shkup humbi me rezultatin 1-0 ndaj FK Qarabağut të Azerbajxhanit. Ndeshja kthyese do të luhet në stadiumin "Tofiq Bahramov" në kryeqytetin azerbajxhanas, Baku.
Ndeshjet e raundit të tretë kualifikues dhe rezultatet e ndeshjeve të para janë si në vijim:
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë