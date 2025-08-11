SPORT
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Në organizimin më të madh të nivelit të klubeve në futbollin evropian, nesër do të caktohen 10 ekipet që do të kalojnë në fazën e "play-off"-it
11 Gusht 2025

Ndeshjet kthyese të raundit të tretë kualifikues në UEFA Ligën e Kampionëve do të zhvillohen nesër, ndërkaq Shkëndija do të përballet me FK Qarabağ në Azerbajxhan, raporton Anadolu.

Në organizimin më të madh të nivelit të klubeve në futbollin evropian, nesër do të caktohen 10 ekipet që do të kalojnë në fazën e "play-off"-it.

Në ndeshjen e parë Shkëndija në Shkup humbi me rezultatin 1-0 ndaj FK Qarabağut të Azerbajxhanit. Ndeshja kthyese do të luhet në stadiumin "Tofiq Bahramov" në kryeqytetin azerbajxhanas, Baku.

Ndeshjet e raundit të tretë kualifikues dhe rezultatet e ndeshjeve të para janë si në vijim:

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
