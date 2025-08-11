Ministri i Jashtëm i Spanjës deklaroi të hënën se vendi i tij dhe Bashkimi Evropian “nuk do ta njohin kurrë” asnjë aneksim të njëanshëm të Rripit të Gazës apo të Bregut Perëndimor, duke dënuar përshkallëzimin ushtarak të Izraelit në këto territore.
"Unë fola menjëherë, e dënova me vendosmëri: as ne dhe as Bashkimi Evropian nuk do ta njohim kurrë", tha Jose Manuel Albares për transmetuesin spanjoll RTVE. "Ne kurrë nuk do ta njohim këtë aneksim të paligjshëm të njëanshëm të Gazës ose Bregut Perëndimor, ku vendbanimet e paligjshme po përparojnë."
Albares theksoi se ajo që i nevojitet Lindjes së Mesme tani është siguria e popullit palestinez dhe siguria e popullit izraelit.
“Ky përshkallëzim i pushtimit ushtarak të Gazës nga Izraeli do të sjellë vetëm më shumë vdekje, më shumë vuajtje, do të pengojë më tej lirimin e pengjeve dhe do të destabilizojë Lindjen e Mesme,” paralajmëroi ai.
Ai bëri thirrje për “një armëpushim të përhershëm, fundin e këtij bllokimi që Izraeli po i imponon Gazës, kësaj urie të shkaktuar qëllimisht, një fluks masiv të ndihmës humanitare, lirimin e menjëhershëm të të gjithë pengjeve dhe një paqe përfundimtare, e cila është e barasvlershme me vendosjen e një zgjidhjeje me dy shtete”.
Izraeli po përballet tashmë me dënim të gjerë për luftën e tij gjenocidale në Gaza, ku ka vrarë mbi 61.000 palestinezë që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar tërësisht enklavën dhe ka shkaktuar vdekje nga uria.
Spanja paralajmëron kundër çdo marrëveshjeje paqeje që shpërblen Rusinë
I pyetur për takimin e ardhshëm të Presidentit amerikan Donald Trump dhe Presidentit rus Vladimir Putin të premten, Albares tha se Madridi mbështet çdo hap të sinqertë drejt paqes, “madje edhe drejt një hapi të parë, që do të ishte një armëpushim.” Por ai paralajmëroi kundër çdo marrëveshjeje që do të shpërblente Rusinë.
Ai tha se qëndrimi i Spanjës ka mbetur i pandryshuar që “nga fillimi i kësaj lufte të pajustifikuar e të pajustifikueshme,” duke theksuar nevojën për të mbrojtur “sovranitetin dhe integritetin territorial” dhe për të siguruar që “asgjë të mos vendoset për Ukrainën pa Ukrainën në tryezë.”
“Nëse ka një shpërblim për agresorin në këtë luftë, nëse një luftë agresioni i sjell fitim Rusisë, bota do të jetë më e paqëndrueshme nesër,” tha ai, duke këmbëngulur se “vetëm presidenti (Volodymyr) Zelenskyy dhe qeveria ukrainase janë legjitimisht të autorizuar të flasin” për të ardhmen e vendit.