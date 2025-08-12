Ekonomisti dhe analisti gjeopolitik amerikan Jeffrey Sachs i ka dërguar një letër të hapur të ashpër Ministrit të Jashtëm Izraelit Gideon Sa’ar, duke akuzuar udhëheqjen e Izraelit për kryerjen e “vrasjeve masive dhe urisë” në Gaza dhe duke paralajmëruar se rreziku më i madh i vendit vjen nga politikat e veta ekstremiste.
Letra, e datës 9 gusht dhe e ndarë me TRT World nëpërmjet email-it, vjen pas fjalimit luftarak të Sa’ar në një seancë të posaçme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së më 5 gusht, të cilën ai e kishte thirrur për t'u përqendruar te pengjet izraelite të mbajtura në Gaza. Sa’ar e përdori platformën për të denoncuar grupin palestinez të rezistencës Hamas për sulmet e 7 tetorit dhe për “vrasjen dhe torturimin” e robërve, ndërsa fajësoi median ndërkombëtare dhe OKB-në për atë që ai e quajti “shpifje moderne të gjakut” kundër Izraelit.
Megjithatë, Sachs, i cili mori pjesë në takim, tha se fjalimi i Sa’ar "nuk arriti të kuptonte pse pothuajse e gjithë bota... është e tmerruar nga sjellja e qeverisë suaj", duke akuzuar se fushata ushtarake e Izraelit ka vrarë më shumë se 18.500 fëmijë palestinezë dhe e ka lënë Gazën në prag të urisë.
“Ju u ankuat për vdekjen e 20 pengjeve nga uria, por nuk përmendët vdekjen e 2 milionë palestinezëve nga uria nga ana e Izraelit”, shkroi Sachs.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së u nda
Ndërhyrja e Sachs vjen mes përçarjeve të thella në OKB. Në takimin e jashtëzakonshëm të së dielës, katër nga pesë anëtarët e përhershëm, Rusia, Kina, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, dënuan vendimin e Kabinetit të Sigurisë të Izraelit për të pushtuar plotësisht Qytetin e Gazës dhe për të zhvendosur me forcë palestinezët nga veriu në jug.
Vetëm ShBA-të mbrojtën veprimet e Izraelit, me zëvendës-përfaqësuesin e tyre në detyrë që përsëriti qëndrimin e Uashingtonit se Izraeli ka "të drejtën për të mbrojtur veten" dhe fajësoi Hamasin për refuzimin e një armëpushimi.
Franca paralajmëroi se plani i pushtimit "nuk do të kontribuojë në asnjë mënyrë në sigurinë e Izraelit", ndërsa i dërguari i Kinës në OKB, Fu Cong, e shpalli Gazën "një pjesë integrale të territorit palestinez" dhe i kërkoi Izraelit të "ndalojë menjëherë këtë veprim të rrezikshëm".
Refuzimi i Sionizmit
Në letrën e tij, Sachs, vetë hebre, kundërshtoi deklaratën e Sa'ar në OKB se Izraeli është "shteti sovran i popullit hebre".
Duke e quajtur këtë “të rreme”, Sachs tha: “Izraeli është shteti sovran i qytetarëve të tij. Unë jam hebre dhe qytetar i Shteteve të Bashkuara. Izraeli nuk është shteti im dhe nuk do të jetë kurrë.”
Ai argumentoi se judaizmi është një fe dhe kulturë, jo një kombësi, duke cituar mësimet historike rabinike që ndalonin një kthim masiv në Jeruzalem dhe duke paralajmëruar se sionizmi kishte “dobësuar ose i kishte dhënë fund komuniteteve të panumërta të gjalla” të hebrenjve që kishin jetuar në paqe në të gjithë botën.
Sachs gjithashtu vuri në dukje se Deklarata e Balfourit e vitit 1917, e cila hapi rrugën për një atdhe hebre, premtoi në mënyrë të qartë të mos cenonte të drejtat e komuniteteve johebreje në Palestinë, diçka që ai thotë se sionizmi nuk ka arritur ta mbështesë.
Akuza për pushtim të përhershëm
Akuza për pushtim të përhershëm
Profesori i Universitetit të Kolumbias akuzoi qeverinë e Netanyahut, të mbështetur nga aleatët e ekstremit të djathtë Bezalel Smotrich dhe Itamar Ben-Gvir, se po ndjek "pushtimin e përhershëm të të gjithë Palestinës", duke demonizuar popullin palestinez dhe duke bllokuar krijimin e një shteti sovran palestinez.
Ai i krahasoi fjalët e Sa'ar me ato të ambasadorit palestinez Riyad Mansour në të njëjtën seancë të OKB-së, i cili bëri thirrje për t'i dhënë fund "pushtimit të paligjshëm" dhe për të zbatuar një zgjidhje me dy shtete në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
"Tashmë, 147 vende e njohin Shtetin e Palestinës dhe shumë të tjera do ta bëjnë këtë së shpejti", kujtoi Sachs, duke theksuar se vetëm gjashtë shtete anëtare të OKB-së kundërshtuan së fundmi një rezolutë që mbështeste vetëvendosjen palestineze.