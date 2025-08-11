Australia do ta njohë zyrtarisht Palestinën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, tha të hënën Kryeministri Anthony Albanese.
Albanese, së bashku me Ministren e Jashtme Penny Wong, u thanë gazetarëve se Autoriteti Palestinez ka marrë përsipër të çarmatoset, për të njohur Izraelin dhe për të përjashtuar Hamasin nga çdo qeverisje e ardhshme e Palestinës, raportoi Korporata Australiane e Transmetimeve.
Media raportoi më parë se Canberra po shqyrtonte njoftimin e një afati kohor për të njohur Palestinën, por Kabineti e miratoi planin menjëherë pas kësaj.
I pyetur nëse njoftimi mund ta inkurajonte më tej qeverinë e Kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu për të vazhduar ofensivën e saj ushtarake në Rripin e Gazës, Albanese tha se i shprehu shqetësimet e tij Netanyahut në lidhje me veprimin ushtarak të Izraelit në Gaza.
"Mendoj se e shpreha në një mënyrë shumë të qartë. Por komentet e kryeministrit ishin të ngjashme me ato që ai kishte bërë një vit më parë, që është se ata ishin të vendosur të largonin Hamasin," tha ai.
Franca ka njoftuar qëllimin e saj për të njohur Palestinën në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork në shtator, ndërsa Mbretëria e Bashkuar ka lëvizur për të mbështetur njohjen e Palestinës nëse Izraeli nuk arrin të përmbushë një sërë kushtesh.
- Situata në Gaza “ka kaluar frikërat më të këqija të botës”
Duke përsëritur thirrjet e Australisë për lirimin e pengjeve dhe një armëpushim të menjëhershëm, Albanese tha se australianët duan që "vrasjet të ndalen" dhe "paqe dhe siguri në Lindjen e Mesme".
"Ky konflikt, i cili ka vazhduar për një periudhë kaq të gjatë kohore, mendoj se australianët duan të shohin një fund të tij. Dhe një fund i tij mund të sigurohet vetëm kur si izraelitët ashtu edhe palestinezët të mund të jetojnë në paqe dhe siguri", tha ai.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje nëse vendimi i Australisë është një "gjest simbolik" dhe nëse qeveria pret që ShBA-të ta vënë veton ndaj kësaj në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Albanese tha se njoftimi është pjesë e një "kontributi praktik për të ndërtuar vrull".
I pyetur në lidhje me komentet e Netanyahut se njohja e Palestinës nuk do të sjellë paqe, Albanese tha se kryeministri izraelit i paraqiti të njëjtat argumente që ai ka bërë ndërkombëtarisht.
"Unë paraqita argumente që janë në përputhje me atë që kam thënë publikisht gjatë një periudhe të gjatë kohore gjithashtu", shtoi ai.
Ai tha se i kishte thënë Netanyahut se situata në Gaza kishte "shkuar përtej frikërave më të këqija të botës".
Kryeministri tha se bashkësia ndërkombëtare po lëviz drejt krijimit të një shteti palestinez dhe po kundërshton veprimet që minojnë një zgjidhje me dy shtete.
"Qeveria e Netanyahut po zgjeron me shpejtësi vendbanimet e paligjshme. Dhuna e kolonëve në Bregun Perëndimor është rritur. Ka pasur kërcënime për të aneksuar territoret e pushtuara palestineze dhe për të propozuar zhvendosjen e përhershme me forcë të popullit palestinez. Këto veprime, së bashku me katastrofën humanitare në Gaza, rrezikojnë ta bëjnë një zgjidhje me dy shtete të paarritshme për një brez", vazhdoi ai.
Albanese vuri në dukje se qeveria izraelite po vazhdon të sfidojë ligjin ndërkombëtar dhe të mohojë ndihma të mjaftueshme humanitare për Gazën.
E pyetur nëse vendimi i Australisë për të njohur Palestinën u diskutua me Sekretarin e Shtetit të ShBA-së Marco Rubio, Ministrja e Jashtme Wong tha se ajo foli me Rubion "si një çështje mirësjelljeje diplomatike".
- Izraeli dënon veprimin e Australisë
Netanyahu i ka kritikuar planet e Australisë për të njohur një shtet palestinez, duke thënë se është "e turpshme" që vendet, përfshirë Australinë, të kërkojnë njohjen e një shteti palestinez.
Ai tha se veprimi i Australisë nuk do t'i sillte paqe Izraelit.